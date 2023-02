Marco Mengoni, vincitore Festival di Sanremo 2023/ “Ho osato e superato i tormenti”

Il vincitore del Festival di Sanremo 2023 è Marco Mengoni, primo classificato con la sua canzone “Due vite” davanti a Lazza (“Cenere”) e Mr Rain (“Supereroi”). Un successo, il secondo nella carriera dell’artista, il quale trionfò all’Ariston già dieci anni orsono (2013, con “L’essenziale”), a cui si aggiungono la vittoria della serata delle cover con il brano “Let it be” dei Beatles e la conquista del Premio Bigazzi per la Migliore Composizione Musicale.

Dopo l’esultanza post proclamazione, tra la pioggia di coriandoli e un lungo e ripetuto abbraccio con Lazza, Marco Mengoni ha voluto dedicare questo traguardo “a tutte le donne che hanno partecipato, sono delle artiste meravigliose. Siamo arrivati in finale in cinque ragazzi e credevo fosse giusto dedicare questo Sanremo a tutte le donne che hanno portato dei pezzi meravigliosi su questo palco. Le ringrazio tantissimo”. Il vincitore di Sanremo 2023 si è poi riesibito a fine serata, chiudendo di fatto la 73ma edizione della kermesse canora più celebre e seguita d’Italia

MARCO MENGONI, VINCITORE FESTIVAL DI SANREMO 2023: “OLTRE OGNI ASPETTATIVA”

Ai microfoni de “Il Fatto Quotidiano”, Marco Mengoni si è detto “soddisfatto, contento. Mi sono divertito molto. È stato il miglior regalo che potessi avere in questi 34 anni. Me la sono goduta, non perché fossi favorito, ma perché ho anche trovato complicità nel cast di quest’anno. Ho avuto un grande feeling con alcuni, come se ci conoscessimo da anni. Il merito è comunque della mia squadra, la migliore che potessi avere nella mia vita”.

Il vincitore di Sanremo 2023 ha rivelato che probabilmente “Due vite” ha sconfitto la concorrenza poiché “parla della vita reale e di quella che viviamo nei sogni, quando soprattutto di notte si accende la parte più emotiva ed escono fuori i mostri. Ma sono riuscito a gestire tutto, perché la mia terapista è molto brava. Rispetto al Sanremo di dieci anni fa, questa volta me la sono goduta tantissimo, ho scoperto la mia parte emotiva”. Infatti, ha aggiunto Mengoni, “sono successe tante cose nella mia vita e nella mia carriera. Ho vissuto alti e bassi e grandissimi dolori. Sono arrivato con qualche tormento in più, meno capace di contenere la mia emotività. Non mi aspettavo tutto questo, mi sono messo in gioco nell’ottica del coraggio e di osare nella mia vita. Fortunatamente è andata molto oltre alle mie aspettative”.

