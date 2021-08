Marco Mengoni, chi è il fidanzato/ “La mia vita privata sui social non la metto”

Marco Mengoni ha un fidanzato? Si accende nuovamente il gossip sulla vita privata del cantante di “Ma stasera”, il brano dell’estate più trasmessi dalle radio italiane. Da tempo si vocifera della presenza di un ragazzo nella vita di Mengoni, ma non c’è mai stata alcuna conferma né tantomeno smentita da parte dell’entourage dell’artista. Anzi in diverse occasioni il cantante ha giocato su questa cosa rilasciando dichiarazioni alla stampa come quando, dalle pagine de Il Corriere della Sera, ha detto: “io ho 30 anni e mi sono aiutato, analizzato, fatto analizzare, fatto gavetta più o meno lunga, ai like e dislike sono vaccinato. Per questo la mia vita privata sui social non mi va di mettercela, se è privata non mi va di mettere in mezzo persone che non c’entrano con la mia fama. Io faccio questo mestiere e io devo essere fucilato in piazza, ma non voglio che i miei cari siano massacrati. Ci tengo a proteggere le piante, figurarci le persone che mi stanno accanto!”.

Marco Mengoni è fidanzato? I rumors…

Una scelta comprensibilissima quella di Marco Mengoni che preferisce tenere la sua vita privata lontana dai riflettori del mondo dello spettacolo. Naturalmente non è semplice la cosa, visto la grande popolarità e il seguito che ha come cantante. Non è dato sapere però se nella sua vita ci sia davvero un fidanzato oppure no, anche se il cantante in un’occasione ha dichiarato: “la mia generazione è fluida, più aperta in tutti i sensi e mi dispiace per le persone che ci governano non si aprano alla natura. Io non contemplo paletti e muri, non mi accorgo della tonalità della carnagione o della scelta di amare un uomo o una donna”. Un’affermazione che lascia una porta aperta alla possibilità di amare anche un uomo in un tempo in cui oramai l’amore è semplicemente amore.

