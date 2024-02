Marco Mengoni co-conduttore a Sanremo 2024/ Adriana Volpe: “Porterà la semplicità, e la dolcezza”

Marco Mengoni alla co-conduzione: l’opinione di Volpe, Minetti e Cancellieri

Nel salotto pomeridiano di Bella Ma’, condotto da Pierluigi Diaco, si è parlato a lungo di Marco Mengoni nel ruolo inedito di co-conduttore di Sanremo 2024. Alcune ospiti speciali del programma, hanno espresso la loro opinione a riguardo. La prima a parlare è stata Adriana Volpe: “Lui porterà quella dolcezza che è disarmante. Io credo che lui porterà la semplicità, la naturalezza e la dolcezza“. Rita Forte ha sottolineato: “L’ha detto lui stesso: “Io sono semplice, non potrei essere diversamente“. Quindi la semplicità paga sempre, è un grande artista e sicuramente sarà perfetto a fianco di Amadeus.”

Sulla questione, è intervenuta anche Annalisa Minetti: “Sono certa che sarà simpaticissimo, ci farà sorridere e sarà sicuramente autentico nel suo modo di essere“. Susanna Cancellieri ha aggiunto: “Porterà secondo me la grande emozione di chi quel palco lo ha calcato, ha vinto e quindi sa capire di che cosa vibra la pelle dei cantanti che lì entreranno in gara.”

Marco Mengoni come co-conduttore, Villa: “Gran talento, persona umile”

Per Marco Mengoni questo è il primo Festival che partecipa in qualità di co-conduttore. Amadeus ha, dunque, voluto il vincitore di ‘Due Vite a rappresentare Sanremo 2024. Nel programma Bella Ma’ di Pierluigi Diaco, alcune ospiti tra cui Minoprio e Villa, hanno commentato le aspettative per il nuovo ruolo dell’artista.

Minnie Minoprio: “Io credo che ha ancora delle carte da giocare perchè anche se ha fatto già 15 anni di carriera, lui ha dentro di se delle cose che noi non abbiamo ancora scoperto.” Manuela Villa ha poi aggiunto: “E’ bello come il sole, quindi, io non posso che ringraziare Amadeus per questa scelta. In più è un gran talento, è molto umile e secondo me sta assaporando ancora il successo dell’anno scorso.”

