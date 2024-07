Roberto Parli, chi è l’ex marito di Adriana Volpe/ Dalla separazione ad oggi: la conduttrice ha un fidanzato?

Roberto Parli, chi è l’ex marito di Adriana Volpe: dal matrimonio alla separazione

Roberto Parli è l’ex marito di Adriana Volpe: una storia d’amore, la loro, naufragata improvvisamente nel 2020 dopo la partecipazione della conduttrice al Grande Fratello Vip. Dopo un breve matrimonio con l’imprenditore Chicco Cangini, celebrato nel 2000 ma durato solo pochi mesi, Adriana Volpe ha conosciuto Roberto Parli con cui è convolata a nozze nel 2008: dal loro amore è nata anche una figlia, Gisele, nel 2011. Ma che cosa sappiamo dell’uomo che ha conquistato il cuore del noto volto Rai, prima dell’improvvisa separazione?

Roberto Parli è un affermato imprenditore svizzero, classe 1973, nato nel Canton Ticino ma residente ormai da tempo a Montecarlo; nello specifico, lavorerebbe nel settore immobiliare e il suo ruolo di manager sarebbe piuttosto conosciuto. La separazione ha rappresentato un momento difficilissimo per entrambi, soprattutto per la Volpe, che in un’intervista a La volta buona dello scorso maggio ha ammesso: “Sono stati i momenti più bui che ho vissuto, momenti difficili che hanno segnato in maniera importante la mia vita, il mio percorso, però è proprio in questi momenti che scopri tante cose“.

Dopo l’esperienza nella Casa de Grande Fratello Vip nel 2020, la vita amorosa di Adriana Volpe è improvvisamente precipitata con la separazione dall’ex marito Roberto Parli. In seguito alla rottura, la conduttrice avrebbe preso una pausa a livello sentimentale e non avrebbe avuto alcuna relazione o flirt; al momento, dunque, non dovrebbe essere fidanzata né avere qualcuno al suo fianco.

D’altronde, in un’intervista a Gente nel giugno 2023, lei stessa aveva confermato di essere single ma di essere comunque predisposta ad una nuova conoscenza laddove dovesse capitare: “Sono un po’ chiusa a riccio e non incoraggio alcun tipo di avance. Vorrei un uomo capace di entrare nella mia vita in punta di piedi, rispettando i miei tempi, capace di farmi sorridere e donarmi quel pizzico di leggerezza che spesso un po’ manca“.

