Marco Mengoni, concerto a Milano oggi 8 luglio 2023/ Scaletta e info dell’evento al San Siro

Concerto di Marco Mengoni al San Siro di Milano 8 luglio 2023: info e dettagli

Marco Mengoni continua a regalare gioia ai suoi fan attraverso il tour negli stadi. Oggi, 8 luglio, è atteso a Milano allo stadio San Siro mentre sarà al Circo Massimo il 15 luglio per la festa finale. Il concerto di stasera avrà inizio alle 20.30, mentre l’apertura dei cancelli è fissata per le ore 16.30. Il cantante, riguardo l’appuntamento di stasera, ha rilasciato alcune dichiarazioni riportate dal portale mitomorrow: “Tornare a San Siro sarà un continuum rispetto al progetto che porto avanti da un anno, ma qualcosa cambierà: tanto è dato da Prisma, il mio ultimo album, e tanto è dato da me a prescindere, perché avrei cambiato delle cose esteticamente sul palco e come scaletta, dato che non riesco a fare a stessa cosa per più di un certo numero di volte”.

Dal prossimo tour Marco Mengoni è atteso nei palazzetti europei dove toccherà otto nuove città: Barcellona (18 ottobre), Bruxelles (21 ottobre), Amsterdam (23 ottobre), Parigi (25 ottobre), Francoforte (27 ottobre), Vienna (29 ottobre), Zurigo (31 ottobre) e infine Monaco (2 novembre).

Concerto di Marco Mengoni a Milano: canzoni e scaletta

Ritornando all’appuntamento di stasera, allo stadio San Siro, la scaletta prevede 25 canzoni, di cui 10 tratte dal progetto Materia. Di seguito le canzoni previste:

Cambia un uomo

Esseri umani

No stress

Mi fiderò

Muhammad Alì

Voglio

Psycho Killer

Credimi ancora

Luce

Proteggiti da me

Due nuvole

Parole in circolo

L’essenziale/Pazza musica/Crazy in love

Due vite

Fiori d’orgoglio

Sai che

Hola

Ti ho voluto bene veramente

Guerriero

Ma stasera

Pronto a correre

Io ti aspetto

Proibito

Buona Vita

