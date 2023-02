Marco Mengoni é il vincitore di Sanremo 2023?/Due vite é prima in FIMI

Sanremo 2023, Marco Mengoni concorre tra i Big in lizza per il titolo di vincitore

A poche ore dalla finale del Festival di Sanremo 2023, Marco Mengoni é il preannunciato vincitore. Ebbene sì, gli scommettitori sulle piattaforme di scommesse adibite online vedono il cantautore di Ronciglione in testa, tra i 28 partecipanti al Festival di Sanremo, candidati al titolo di vincitore finale della kermesse . In particolare la piattaforma Bwing vede l’ex X factor nonché ex allievo di Morgan al noto talent show in testa alla classifica delle scommesse sul vincitore di Sanremo 2023, quotato a 1.40. Alla gara tra i 28 concorrenti Big della musica italiana, Marco Mengoni presenzia con Due vite, il singolo sanremese che a poche ore dal rilascio si colloca ai vertici di diverse classifiche musicali. In particolare il singolo del cantautore di Ronciglione é alla #1 nella Top of Music FINI, la classifica di vendita dei singoli. Ma non é tutto.

Tra i traguardi sanremesi del cantante di Ronciglione

Nella Top50 su Spotify Italia, la classifica che accoglie le canzoni che segnano il maggior volume di ascolti in streaming, Due vite si colloca alla #4. E non é tutto. Perché in Top5, la proposta sanremese di Ronciglione di Due vite si posiziona alla #1 nella EarOne Airplay Sanremo 2023, la classifica che raccoglie i Big in corsa al Festival secondo il volume dei passaggi radiofonici. E sulla scia dei sondaggi online che, per effetto delle scommesse dei bookmakers che lo anticipano come il vincitore alla finale tra i Big 5 prevista a Sanremo, Marco Mengoni si conquista intanto la prima posizione nella classifica generale e la Top5 delle cover sanremesi decretatesi alla quarta e penultima serata di Sanremo 2023, quella dedicata alle cover.

E una domanda sorge ora spontanea. Che sia Marco Mengoni il vincitore di Sanremo 2023? Nel sentiment generale del web é una gran moltitudine di appassionati del Festival a dirsi certi che il cantante di Ronciglione possa confermarsi il primo classificato nell’ordine finale del Festival.

