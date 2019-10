Marco Mengoni, esce oggi Atlantico On Tour/ Cofanetto con doppio cd: 3 inediti e tour

Per i numerosi fan di Marco Mengoni l’attesa è finalmente finita: è uscito oggi, infatti, il nuovo album “Atlantico/ On Tour”, anticipato dal singolo “Duemila volte”, on air da alcune settimane. Si tratta di un doppio album live dell’artista di Ronciglione, e disponibile da questo venerdì 25 ottobre su tutte le piattaforme di streaming e fisicamente nei negozi di dischi. Atlantico On Tour si inserisce in una giornata ricca di grandi uscite discografiche, come ad esempio l’album Fortuna di Emma Marrone. Il doppio cd di Mengoni contiene in tutto tre inediti: oltre a “Duemila volte”, anche “Calci e pugni” e “Il destino davanti”. L’album rappresenta una sorta di tassello che ancora mancava al progetto “Atlantico” uscito lo scorso novembre. Dopo il tour primaverile nei palasport e le date estive, Mengoni allieta il suo folto esercito con il cofanetto live contenente l’album in studio (con i tre inediti sopracitati) e un disco esclusivamente live del tour legato ovviamente sempre ad Atlantico. La sua uscita ha così rappresentato a tutti gli effetti la ciliegina sulla torta che mancava a completare il progetto.

MARCO MENGONI, DA OGGI ATLANTICO ON TOUR: IL COFANETTO

Gli inediti che compongono Atlantico On Tour sono due ballate (“Duemila volte scritta dallo stesso Marco Mengoni con Mahmood, Alessandro Raina e Davide Simonetta; “Calci e pugni” scritta insieme a Gazzelle) ed un pezzo più sperimentale firmato insieme a Dario Faini e Simone Cremonini. Nel cd live ritroveremo quasi fedelmente la scaletta dei brani cantati da Marco Mengoni nel corso del tour (l’ordine è leggermente differente e qualche pezzo risulta tagliato fuori). Grandi assenti alcuni dei brani più amati e cantati durante i concerti tra cui “Atlantico”, “Pronto a correre”, “Dialogo tra due pazzi”, “La casa azul” e “Amalia”. Dopo l’ultimo tassello al progetto iniziato un anno fa da Mengoni, ora seguirà la nuova serie di date legate al medesimo (e probabilmente anche l’ultima) e che terranno il giovane artista nato sul palcoscenico di X Factor ancora sul palco, a contatto con il suo ampio pubblico, nei principali palasport d’Italia per l’intero mese di novembre.

