Tiziano Ferro e Marco Mengoni, chat privata su Instagram/ Foto: “Giochi sporco!”

Tiziano Ferro e Marco Mengoni infiammano il web. Un’accoppiata alquanto inedita quella dei due cantanti, soprattutto per le voci che li volevano in rapporti tesi o, comunque, non buonissimi. E invece oggi tale voce viene del tutto smentita per una chat privata che è lo stesso Tiziano Ferro ad aver pubblicato sul suo profilo Instagram. La chat è quella di Whatsapp in cui Ferro stuzzica Mengoni per la cover del suo tour. In questa Marco è in acqua e si leva la maglia bianca, lasciando intravedere i pettorali. Uno scatto alquanto sexy che Tiziano Ferro ha allora commentato con una battuta: “Ah ma qui giochiamo sporcooo!” ha scritto ironicamente il cantante di ‘Accetto Miracoli’. In tutta risposta, Mengoni ha prima riportato la sua risata, poi ha replicato “Sempre”.

La chat tra Tiziano Ferro e Marco Mengoni

Vista la simpatia della breve conversazione, forse anche per allontanare una volta per tutte le voci di malumori tra i due, Tiziano Ferro ha deciso di pubblicare la chat in questione. L’ha poi così commentata: “E niente, io ho i colleghi più simpatici del mondo”. Tanta ironica, dunque, tra i due cantanti, cosa che ha in parte sconvolto i fan di entrambi, dall’altra scatenato migliaia di commenti entusiasti per questa amicizia. Non è chiaro se i due abbiano chiarito o se le voci erano realmente infondate, ciò che è chiaro è che i fan apprezzano e non poco. “Questa gioia improvvisa di martedì pomeriggio, ma che bello!!” ha scritto una fan, e ancora “Marco e Tiziano amici? Ora sì che sono felicissimo!”





© RIPRODUZIONE RISERVATA