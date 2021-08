Marco Mengoni/ Il primo tour dopo il Coronavirus, due date ecco quando!

Marco Mengoni nasce in provincia di Viterbo del 1988 proprio nel giorno di Natale; è il primo artista italiano a vincere il Best European Act agli MTV Europe Music Awards, nel 2010 e ancora nel 2015; tra i primati anche quello di primo artista italiano della storia ad esibirsi al Billboard Film & TV Music Conference di Los Angeles, era il 2013. L’anno dopo viene eletto Miglior cantante italiano ai Nickelodeon Kids’ Choice Awards 2014 di Los Angeles. Famoso dopo X Factor, nel 2009 in cui vince appunto il talent show; ma in realtà molto prima inizia a scrivere e cantare, prima come membro di un gruppo e a 16 anni da solista. Dopo X Factor sottoscrive un contratto con la Sony Music. Con “L’essenziale” vince il festival di Sanremo nel 2013. Tra i suoi numerosi riconoscimenti troviamo anche ben dieci Wind Music Awards e tre MTV Europe Music Awards. In un’intervista recente, dove gli si chiede della sua vita privata risponde così: “ho 30 anni e mi sono aiutato, analizzato, fatto analizzare, fatto gavetta più o meno lunga, ai like e dislike sono vaccinato. Per questo la mia vita privata sui social non mi va di mettercela, se è privata non mi va di mettere in mezzo persone che non c’entrano con la mia fama […] Ci tengo a proteggere le piante, figurarci le persone che mi stanno accanto!”. Chissà se riuscirà nel suo intento, visto l’enorme popolarità che ha come cantante, ma insomma al momento non si sa se ci sia qualcuno o qualcuna nella vita di Mengoni.

Marco Mengoni, il primo tour dopo il Coronavirus

Dopo l’ultimo tour nel 2019 e lo stop forzato per tutti gli artisti a causa del coronavirus Marco Mengoni per la prima volta annuncia un tour negli stadi, che avverrà a giugno 2022 con 2 date. Il suo nuovo singolo, disponibile giugno, decreta il ritorno a due anni di distanza dal suo ultimo progetto “Atlantico On Tour” e annuncia appunto il “Mengoni negli stadi” al San Siro di Milano e all’Olimpico di Roma. Il singolo si intitola “Ma stasera” ed il testo, scritto dallo stesso Mengoni con la collaborazione di Davide Petrella racconta di un rapporto umano vero, non quello delle favole dove si va tutti sempre d’accordo ma di un rapporto complicato, ricco di contraddizioni, inoltre rappresenta un invito a concentrarsi su cosa succederà attimo dopo attimo, dando il giusto peso e il giusto valore alle cose, alle persone, alle emozioni. Ma soprattutto punta a riflettere sul ritorno alla vita normale dopo un periodo complesso e tutto parte da questo “stasera” che vuole catapultarci in un nuovo futuro.

