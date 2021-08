Marco Mengoni/ “A 16 anni me ne sono andato via da casa ed è iniziato il mio cambiamento”

Marco Mengoni, quando avevo 16 anni…

Marco Mengoni è tra i protagonisti di Battiti Live, la kermesse canora dell’estate italiana dove presenta il brano “Ma stasera”, una delle hit dell’estate 2021. Dopo un periodo di silenzio, il vincitore di X Factor e di Sanremo è tornato con un brano energico e frizzante dal sound tipicamente estivo che da settimana domina la classifica dei brani più suonati in radio. Un singolo che preannuncia l’uscita di un nuovo album di inediti a cui il cantautore di Ronciglione sta lavorando da diversi anni. Intervistato da “Sette” del Corriere della Sera, Mengoni si è raccontato tra luci e ombre rivelando che a soli 16 anni ha deciso di lasciare casa per trovare la sua strada e felicità.

Marco Mengoni, chi è il fidanzato/ "La mia vita privata sui social non la metto"

“Quando avevo 16 anni me ne sono andato via da casa ed è iniziato il mio cambiamento, sono andato a cercare altro da quello che non mi dava più il mio paese di 8 mila anime, Ronciglione, anche se è un bellissimo borgo medievale in Alto Lazio, anche se mi ha dato tantissimo e radici forti” – ha detto l’artista che ha aggiunto – “mi sono buttato, ci ho provato e tutti i giorni mi sveglio e penso come sono stato fortunato! Non ho cercato quello che è avvenuto, cercavo di seguire la mia passione, non la fama”.

Marco Mengoni, video "Ma Stasera"/ Nuova canzone in stile anni '80 è già tormentone

Marco Mengoni dopo “Ma stasera” sarà negli stadi italiani

L’uscita di “Ma stasera” di Marco Mengoni è solo una delle tante sorprese che il cantautore ha in serbo per i suoi fan. L’artista, infatti, ha annunciato anche il suo primo tour negli stadi italiani che lo vedranno indiscusso protagonista il 19 giugno 2022 allo Stadio San Siro di Milano e il 22 giugno 2022 allo Stadio Olimpico di Roma. Due appuntamenti da non perdere per i tantissimi fan del cantante che, sempre dalle pagine di Sette del Corriere della Sera, ha anche raccontato un momento della sua vita. “Sono arrivato a pesare 105 chili, forse mangiavo per combattere l’insicurezza, sì anche la Nutella… poi quasi naturalmente, forse per un cambiamento ormonale, sono arrivato a 62, ho perso quasi 40 chili. Ora sono 83” – ha detto il cantante che ricordando quel periodo ha aggiunto – “mi vedo come con i chili in più, mi è di aiuto, mi porta a fare sempre di più, sempre meglio, a non mollare la guardia mai, a non tornare là. È una fase della mia vita che mi porto dietro e con la quale combatto meglio il mostro che non c’è più. Se voglio una cosa la raggiungo con tutti i mezzi possibili”.

LEGGI ANCHE:

Marco Mengoni lancia singolo “Ma Stasera”/ E annuncia primi concerti tour negli stadi

© RIPRODUZIONE RISERVATA