Marco Mengoni, Ma Stasera vince Rtl 102.5 Power Hits Estate 2021/ “Non pensavo”

Marco Mengoni vince l’edizione di RTL 102.5 Power Hits Estate 2021 con il brano Ma Stasera, proclamato ufficialmente ‘Canzone dell’estate’. Un annuncio che manda in visibilio i fan del cantautore di Ronciglione, applaudito e osannato a scena aperta all’Arena di Verona. Lui, in realtà, si dice stupito del verdetto che lo vede in cima alla classifica estiva. “Non me lo sarei mai aspettato”, le sue parole prima di cantare, ancora una volta, il suo bellissimo pezzo.

“L’ultima data che ho fatto è nel 2019”, spiega Marco Mengoni. Il trionfo a RTL 102.5 Power Hits Estate 2021 è una grande soddisfazione per uno come lui, che della musica non si stanca mai. Soprattutto ora che ha ritrovato il palco: “Manco da due anni e stasera devo dire che ho provato cinque minuti di grande adrenalina ed emozioni. Grazie davvero a tutti”.

“Ma stasera corri forte ti vedo appena e per raggiungerti dovrò lasciarti andare. E stasera la tua voce non è lontana e prova a prendermi ma non voglio scappare”. Il motivetto di Marco Mengoni corre davvero forte sui social dopo la proclamazione di vincitore su TV8 per Rtl 102.5 Power Hits Estate 2021.

Sbaragliata la concorrenza di altri cantautori e cantanti di tutto rispetto, che hanno animato l’estate musicale in radio. Restano delusi, forse, i fan di Fedez, Achille Lauro e Orietta Berti, sicuramente tra gli artisti favoriti. Alla fine però a trionfare è Marco Mengoni, con un pezzo che a tutti gli effetti ha fatto e continua a far sognare chi ama la musica.

