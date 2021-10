Marco Montemagno “Donne in mostra su social inferiori”/ Poi scuse “Video vergognoso”

Marco Montemagno, uno dei content creator ed esperti di tecnologia più noti del web, è finito nella bufera per un video. Proprio per questo motivo è sparito: non si trova né su Instagram né su TikTok. L’imprenditore, che sui social si è affermato fornendo consigli di digital marketing e con interviste a diversi personaggi, aveva pubblicato un contenuto dal titolo “Perché farti vedere mezza nuda non è una strategia vincente”. Nella clip forniva consigli alle donne su come dovrebbero mostrarsi sui social. «È pieno di ragazzette che mostrano le pere su TikTok e fanno girare il culetto così», spiegava Montemagno, secondo cui questo «non è un modo di esprimere la vostra libertà, è purtroppo un modo di dimostrare una grande inferiorità perché una non è in grado di fare nient’altro che far girare le chiappette».

Ma è andato anche oltre: «Immagina quando poi ca*zo crepi e sulla tua lapide c’è scritto “Eh come faceva vedere le pere su TikTok era da numero uno”. Non lo so se vuoi essere ricordata così». Avendo 598mila follower su Instagram e 173mila su TikTok, il video in questione non poteva passare inosservato. Infatti, sono scoppiate le polemiche e c’è chi lo ha accusato di sessismo.

IL VIDEO DI SCUSE DI MARCO MONTEMAGNO

Valeria Fonte, una donna attiva sui social su temi femministi, ha replicato a Marco Montemagno, che dal canto suo ha ammesso: «In effetti il mio video è uscito di merda e si presta a interpretazioni che non hanno senso». Ad esempio, è l’ennesimo uomo che fornisce consigli alle donne su come dovrebbero gestire il loro aspetto per essere considerate professionali, alimentando lo stereotipo su cosa una donna possa fare o meno per essere considerata meritevole di rispetto, ignorando che vi siano donne che amano mostrarsi sui social e al tempo stesso hanno impieghi, studi e ruoli importanti.

Marco Montemagno, sommerso dalle critiche, ha quindi pubblicato un video di scuse su YouTube. «Qualche giorno fa ho pubblicato un video che ho rimosso che desinerei vergognoso e offensivo». Inoltre, ha ammesso di aver fatto «mensplaining». Da qui le sue scuse: «Lo faccio sinceramente, per quello che può valere. Non ha senso aggiungere ulteriori giudizi». Quindi, ha annunciato di voler cominciare un percorso diverso, informarsi e avere una maggiore comprensione del mondo femminile.





