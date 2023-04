Marco Moraci, chi è il marito di Veronica Maya/ I figli Riccardo, Tancredi e Katia

Marco Moraci, chi è il marito di Veronica Maya

La showgirl e conduttrice tv Veronica Maya sarà ospite di Serena Bortone nella puntata di oggi, giovedì 13 aprile, di Oggi è un altro giorno. Veronica Maya è sposata con Marco Moraci, di professione medico. “Ci siamo conosciuti a Capri nel 2010. Mi ricordo che, quando lo vidi, dissi alla mia amica: Io con uno così mai. Ci ho fatto tre figli”, ha raccontato la conduttrice a Verissimo. E ha aggiunto: “Mi ha corteggiata tantissimo. Siamo stati insieme quei giorni a Capri, poi mi ha invitata a Londra, dove lavorava. Dovevo starci tre giorni, invece sono rimasta un mese”.

Veronica Maya e il marito Marco Moraci si sono sposati tre volte: matrimonio ai Caraibi nel 2017 (non valido per la legge italiana), rito civile a inizio 2019 e matrimonio religioso ad aprile dello stesso anno (dopo che la showgirl ha ottenuto l’annullamento dell’unione col primo marito, Aldo Bergamaschi).

Veronica Maya e Maraco Moraci: i figli Riccardo, Tancredi e Katia

Veronica Maya e Marco Moraci si sono sposati a Marina di Cassano, una frazione di Piano di Sorrento, il paese d’origine della famiglia della conduttrice. A organizzare l’evento è stato Enzo Miccio. “Io e Marco siamo talmente innamorati che dirci sì ti amerò per sempre non ci basta mai”, ha detto Veronica Maya al settimanale Gente prima del terzo matrimonio. La coppia ha avuto tre figli: Riccardo Filippo, Tancredi Francesco e Katia Eleonora. “Sono una mamma che ama essere presente nella quotidianità dei miei figli. Non voglio perdermi nemmeno un momento con loro. Anche quando lavoro, cerco sempre di arrivare prima per esserci la sera. Penso a come fare per portarli a scuola la mattina”, ha detto la conduttrice ospite di Silvia Toffanin a Verissimo.

