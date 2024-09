Veronica Maya e il marito Marco Moraci: “Quarto figlio dopo Riccardo, Tancredi e Katia? Non lo escludo”

Dopo la toccante intervista a Daniela Di Maggio, la mamma di Giovanbattista Cutolo, è stata ospite di Monica Setta a Storie di Donne al Bivio Veronica Maya. Della carriera della conduttrice showgirl si conosce tutto, mentre sulla sua vita privata Veronica Maya è più riservata. Tuttavia durante l’intervista si è sbilanciata sulla sua storia d’amore. Veronica Maya e il marito Marco Moraci stanno insieme da più di 15 anni ed hanno tre figli Riccardo, Tancredi e Katia. Ha raccontato il loro primo incontro a Capri, in cui non è scattato il colpo di fulmine e poi invece, conoscendolo si è innamorata.

E subito dopo Veronica Maya sul marito Marco Moraci a Storie di Donne al bivio ha confessato che conoscendolo ha capito giusto che fosse l’uomo giusto: “Già dopo poche settimane parlavamo di famiglia, di avere un figlio insieme. Ci siamo conosciuti abbastanza tardi io avevo 32 anni e Marco qualcosa in più. Tardi nel senso che avevamo già tutt’è due un bel passato alle spalle con altri amori e altre storie quindi ad un certo punto tu riconosci una persona che non è di aspetto fisico ma di valori.” E che l’importante in coppia è prestare attenzione anche alle piccole cose. Ed i due infatti in questi anni si sono sposati ben tre volte. Sulla possibilità di un altro figlio, infine, ha confessato: “Io non lo so ma non escludo e se fosse mi piacerebbe immensamente perché io nel mio karma sento il quarto figlio.“

Poi ha raccontato un aspetto molto delicato della sua vita, la perdita di un bambino. Veronica Maya e il marito Marco Moraci, medico chirurgo, hanno deciso di fare una vacanza in Brasile dove la conduttrice scopre di aspettare un bambino. Purtroppo la gravidanza si è interrotta ma per fortuna Veronica Maya è rimasta in vita: “Io poi ho avuto la fortuna di avere tre figli meravigliosi ma non quel bambino, quell’esperienza non la dimentichi.” Capitolo a parte il suo allontanamento dal mondo della tv. Veronica Maya a Monica Setta ha confessato: “Qualche mattina ero a Capri mi sono svegliata ed avevo il magone ed avevo bisogno di parlare e di piangere e l’ho detto a Marco Moraci ho detto mi manca, mi manca questo lavoro che faccio da vent’anni. Ed anche se so fare altre cose è questa la mia dimensione e quando vedo le persone e mi chiedono ‘a non ci sei più in tv’ ‘non ci vediamo piu’ e il dovermi giustificare mi fa male.”