Marco Moraci, chi è il marito di Veronica Maya: la coppia ha tre figli

Tra i segreti della felicità della nota conduttrice Rai Veronica Maya c’è senza dubbio Marco Moraci, il chirurgo plastico è il marito della presentatrice e i due hanno vissuto anni di grande felicità l’uno al fianco dell’altra, costruendo una famiglia gioiosa e mettendo al mondo i figli Riccardo Filippo, Tancredi, nati rispettivamente nel 2012 e nel 2013, mentre nel 2016 è nata Katia Eleonora. Una famiglia che avrebbe dovuto essere ancora più larga, visto che Veronica Maya ha perso un figlio durante un Capodanno trascorso in Brasile con il marito, soccorsa proprio da Marco Moraci in quell’occasione e a lui spettò il drammatico compito di rivelare la perdita della creatura in arrivo.

Marco Moraci nella vita è un chirurgo plastico e vanta un curriculum di tutto rispetto, lavora presso la MM Clinic di Napoli e ha preso parte a svariati progetti medici nell’arco della sua fortunata carriera.

Marco Moraci e la famiglia costruita con Veronica Maya: “Me lo chiese in Brasile”

All’origine della loro conoscenza Marco Moraci e Veronica Maya decisero di trascorrere qualche giorno di vacanza in Brasile, dove la conduttrice si approcciò senza particolari problemi, salvo poi scoprire di non stare bene una volta atterrata a Rio. Il chirurgo plastico non potè fare altro che constatare la perdita del figlio che i due stavano aspettando, ma come raccontato in una intervista concessa a Storie di donne al bivio da Monica Setta, fu proprio lì che scattò la scintilla tra loro.

Marco Moraci e Veronica Maya si promisero infatti di ripartire da quel terribile momento e nella loro testa l’unico pensiero era quello di costruire una famiglia: “La vita ci ha dato tre figli meravigliosi, ho superato quella pagina, già il giorno dopo stavo meglio, in quella situazione, dopo gli accertamenti del caso, abbiamo capito di volere una famiglia e ci abbiamo subito riprovato”.