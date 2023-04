Marco Predolin, sfogo all’Isola dei Famosi: “Io già nominato? Tutti finti”/ “Mi dà fastidio!”

Marco Predolin, sfogo all’Isola dei Famosi per la nomination: “Mi dà fastidio che…”

La prima puntata dell’Isola dei Famosi 2023 si è conclusa con le prime nomination. Tranne la squadra immune, quella degli Accoppiados, tutti erano candidati al televoto, a due sono stati i nomi più votati: Helena Prestes e Marco Predolin. Quest’ultimo è stato votato soprattutto dalle donne, con la motivazione di aver dialogato poco con loro e di essersi, anzi, tenuto sulle sue.

Un’accusa che Predolin non ha mandato giù, pur ammettendo di non essere stupito del fatto che sia già finito in nomination. Una volta finita la puntata, arrivato sulla playa dove poi il gruppo trascorrerà le prossime settimane, Marco si è sfogato con Cristina Scuccia, una delle poche donne che non l’hanno nominato.

Marco Predolin: “Qui tutti baci e abbracci, tutti finti!”

Marco Predolin ha dunque raccontato all’ex suora di non essere una di quelle persona che manifesta affetto agli altri senza conoscerli, definendo invece chi lo fa ‘finto’. “Ho capito in questi giorni che c’era una cosa con le donne. – ha esordito il conduttore, continuando – Mi da fastidio, io non sono uno che riesce a fare sin da subito abbracci, baci… gente che si abbraccia, gente che si bacia, tutti finti! Io non riesco a farlo!” Quindi ha lasciato Cristina con un ironico ‘comando’: “Ora vai dalle Chicas e dici: “Ha detto Marco ‘Dio perdona, Predolin no!'”

