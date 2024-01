Marco Risi choc: “Vidi mio padre con la sua amante”/ “Mia madre lo cacciò di casa, i tradimenti di lui…”

Marco Risi parla della rottura tra il padre Dino e la madre: le sue parole

Marco Risi, ospite a La volta buona di Caterina Balivo, ha parlato della fine della relazione tra la madre e il padre Dino Risi, noto regista e sceneggiatore italiano: “A lui piacevano le donne. C’era la gara tra lui e Gassman tra chi riusciva a conquistare la prima l’attrice nei film.”

E ancora: “Mia mamma poverina, soffriva un po’… però alla fine lei gli ha fatto la valigia e gli ha detto ‘vai‘. Lui ha pensato di andare via una settimana al residence, pensava di starci una settimana massimo due, alla fine c’è stato 30 anni. Ha provato a tornare a un certo punto a casa, e mia madre gli ha detto: “no, no. Stai lì che stai bene” afferma il regista.

Marco Risi: “Mio padre tradiva mia madre con Alicia Brandet”

Marco Risi ha parlato anche dei tradimenti che il padre, Dino Risi, ha perpetrato ai danni della madre: “Cosa non sopportava più mia mamma? Bè, mio padre era un rompiscatole. I tradimenti lei ci passava sopra per amore della famiglia, per i figli. Che poi c’era un bel rapporto, si volano bene al di là di tutto. Ha avuto una relazione con Alicia Brandet. Lì è stata pericolosa la faccenda“.

E ancora: “In quel caso si era un po’ innamorato. Una volta li ho visti. Io uscivo da un cinema, ho visto la sua macchina, io stavo attraversando la strada e lui mi ha visto e si è fermato. Accanto c’era lei, io ho dato un’occhiata a lei e lui ha capito che non piaceva tanto questa cosa allora ha visto le mie scarpe e ha detto: “Ti sei messo le mie scarpe” ed è andato via.”

