Marco Rompietti di Matrimonio a prima vista presto papà di una bambina/ La compagna Simona è incinta

Marco Rompietti, protagonista della quarta stagione di Matrimonio a prima vista Italia, diventerà papà tra pochi mesi. Ad annunciarlo è stato lui stesso con un video pubblicato sul suo profilo Instagram in cui si mostra insieme alla compagna Simona, arrivata nella sua vita dopo la fine delle ultime relazioni. La coppia che lo scorso dicembre ha anche annuncia il fidanzamento ufficiale, sta così vivendo il momento più bello. Uniti e innamorati, la coppia aspetta una bambina che nascerà tra qualche mese e che si chiamerà Fiorella.

Nel video, la coppia mostra il momento in cui ha scoperta di aspettare un figlio e il giorno in cui hanno saputo che sarebbe stata una bambina. Nel video, con loro, ci sono anche i cagnolini con cui formavano già una famiglia e a cui, tra qualche mese, si aggiungerà la piccola Fiorella.

Il percorso di Marco Rompietti a Matrimonio a prima vista Italia

Nella quarta stagione di Matrimonio a prima vista Italia, Marco Rompietti aveva sposato l’infermiera Ambra Radicioni con cui, però, non era scattata la famosa scintilla. Nessun lieto fine per la coppia messa insieme dagli esperti di Matrimonio a prima vista come accaduto anche per altri protagonisti. Finito il matrimonio con Ambra, Marco aveva ritrovato l’amore con Nicole Soria, protagonista della quinta edizione di Matrimonio a prima vista Italia.

Una relazione che, però, è finita e che ha lasciato libero il cuore di Marco che ha poi conosciuto Simona con cui fa coppia fissa da diverso tempo e con la quale non solo ha deciso di convolare a nozze, ma anche di formare una famiglia con l’arrivo della piccola Fiorella.

