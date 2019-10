Marco Saltari, Over/ Video: canta la fede di George Harrison (X Factor 2019)

Marco Saltari è uno dei tre concorrenti scelti da Mara Maionchi a rappresentare la categoria Over quest’anno ad X Factor 13. Trentaquattrenne di Corridonia, Marco è conosciuto al pubblico anche come Jordy Brown, chiaro riferimento al fiume in cui è stato battezzato Gesù, il Giordano. È un musicista fuori dagli schemi e lo ha dimostrato nel suo percorso per arrivare ai Live: alla audition ha portato “La nonna di Frederick lo portava al mare” dei Quintorigo, ai Bootcamp si è esiboto sulle note di “Un matto” di Fabrizio De Andrè e successivamente agli Home Visit ha proposto “Soul Train” di Alborosie. Nel primo live show di X Factor, Marco Saltari si è esibito nella manche con i Sierra, Enrico Di Lauro e Sofia. Mara Maionchi per questo primo live gli ha assegnato “Sugar Man” di Sixto Rodriguez, con cui ha convinto tutti i giudici, anche Sfera Ebbasta che aveva dimostrato qualche dubbio su di lui e sulla sua presenza in un contesto come X Factor. Marco ha così passato indenne il primo Live, conquistando un pass diretto per questa sera.

Marco Saltari: un brano religioso per il secondo Live Show

Per il secondo Live Show, Mara Maionchi ha scelto per Marco Saltari un “brano religioso”: “My Sweet Lord” di George Harrison. Il ragazzo ha accolto con molto entusiasmo l’assegnazione del giudice: “Per un anno e mezzo mi sono addormentato sentendo questa canzone, grazie”, ha detto ringraziando la discografica. Anche in un video diario pubblicato sul sito ufficiale di X Factor, Marco ha ribadito il suo entusiasmo per la seconda esibizione: “Per la prossima puntata mi è stato assegnato un grandissimo pezzo di George Harrison, sono molto felice”. Clicca qui per vedere il vlog di Maro Saltari. Intanto sul suo profilo Instagram, il cantante invita i suoi fan a sostenerlo ancora una volta: “Voglio ringraziare di cuore tutte le persone che mi hanno supportato nel primo live. Adesso la gara si fa ancora più dura: proverò a trasformare le mie emozioni in musica sperando di restituirvele. Sostenetemi“. Chissà se la scelta di Mara Maionchi consentirà a Marco di proseguire il suo percorso nel programma. Lo scopriremo questa sera, giovedì 31 ottobre, con il secondo live show di X Factor, in diretta su Sky Uno dalle 21.15.





