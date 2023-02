Marco Sansonetti, chi è l’ex marito Anna Oxa/ Amore naufragato non per la differenza d’età

Marco Sansonetti e Anna Oxa perchè si sono lasciati?

Marco Sansonetti è l’ex marito di Anna Oxa. Una storia d’amore turbolenta quella vissuta tra l’interprete e la sua guardia del corpo che sono stati legati per diversi anni. Una relazione che per diverso tempo ha fatto discutere per via della differenza d’età tra i due: ben 22 anni. Un grande amore che i due hanno celebrato con tanto di matrimonio e cerimonia buddista a Cantù nei primi anni 2000. Il matrimonio è però naufragato poco dopo: nel 2008, infatti, la cantante e il bodyguard hanno deciso di separarsi prendendo strade diverse.

Sansonetti non è stato l’unico amore della cantante barese che in passato è stata legata a Franco Ciani, l’imprenditore di origini albanesi, Behgjet Pacolli e il batterista dei New Trolls Gianni Belleno. Proprio da quest’ultima relazione la cantante ha avuto due figli: Francesca e il figlio Qazim.

Anna Oxa e il matrimonio: da Franco Ciani a Marco Sansonetti

Tre sono i matrimoni celebrati e naufragati di Anna Oxa. Il primo matrimonio è stato con Franco Ciani; lei aveva soli 19 anni e lui circa 20. Un grande amore quello nato tra i due artisti che si sposano nel 1980. Dopo la fine del matrimonio con Ciani, la Oxa si è legata al musicista Gianni Belleno con cui ha avuto due splendidi figli: Francesca e Qazim. Anche questa volta però le cose sono andate male con la cantante che ha portato l’ex marito in tribunale con l’accusa di “violazione degli obblighi di assistenza familiare” verso i figli. Poi l’incontro con Marco Sansonetti, sua ex guardia del corpo.

Un matrimonio celebrato a Cantù, ma naufragato pochi anni dopo. Oggi non è dato sapere se l’interprete barese sia impegnata oppure meno visto che è da sempre restia a parlare della sua vita privata e a rilasciare interviste come durante la sua ultima esperienza al Festival di Sanremo 2023.

