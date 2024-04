Marco Tardelli, chi è l’ex calciatore/ I trionfi con la Juventus, la Nazionale e l’esperienza da allenatore

Marco Tardelli, chi è e carriera: gli esordi a Pisa e i successi con la Juventus

A La volta buona, nel salotto di Caterina Balivo su Rai 1, è oggi ospite un grande campione ed ex allenatore di calcio: Marco Tardelli. Il suo nome è indissolubilmente legato alla storia della Juventus, squadra nella quale ha militato per ben 10 anni, dal 1975 al 1985, e con la quale ha vinto numerosi trofei, dai campionati alla Coppa dei Campioni. La sua storia calcistica ha però avuto inizio a Pisa dove, oltre a giocare a calcio, in quegli anni si guadagnava da vivere lavorando come cameriere.

Archiviata l’esperienza nella squadra toscana, durata due anni, Tardelli è poi passato al Como dove ha militato per un anno. Poi, la prima importante svolta della sua carriera: il passaggio alla Juventus nel 1975. Nella squadra bianconera ha assunto il ruolo di terzino destro e, con quella maglia, ha vinto i principali trofei nazionali ed internazionali: 5 campionati, 2 Coppe Italia, una Coppa delle Coppe, un coppa UEFA e una Coppa dei Campioni, quella messa in bacheca nel 1985 nella vittoria finale contro il Liverpool, in quella che viene ricordata come la serata della strage dell’Heysel. Quella fu anche la sua ultima partita in bianconero.

Marco Tardelli: dalla Nazionale alla carriera da allenatore, sino al post-ritiro

Messa in archivio la decennale esperienza alla Juventus, Marco Tardelli ha proseguito la sua carriera calcistica prima all’Inter e poi nella squadra svizzera del San Gallo. Ma il suo nome è legato anche alla Nazionale italiana, nella quale fece il suo esordio nel 1976 e con la quale vinse i Mondiali 1982 in Spagna. Dopo la carriera da calciatore, Tardelli non ha abbandonato i campi da calcio ma è iniziata per lui una nuova carriera: quella da allenatore. Nel 1989 divenne responsabile dell’Italia under-16, per poi allenare il Como, il Cesena, l’Inter e il Bari.

Abbandonata anche la strada da allenatore, è poi diventato nel corso degli anni un’opinionista televisivo in programmi sportivi targati Rai, come La Domenica Sportiva e 90° minuto.











