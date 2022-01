Marco Tardelli, compagno Myrta Merlino/ “Era amica della mia ex moglie”

Marco Tardelli e Myrta Merlino: insieme dal 2017

Marco Tardelli e Myrta Merlino stanno insieme dal 2017. Ospiti di Silvia Toffanin nel salotto di “Verissimo” hanno definito il loro “un amore da grandi, consapevole”. La giornalista è stata legata a lungo con Domenico Arcuri. Dalla loro relazione è nata Caterina, ma la Merlino aveva già due figli, Pietro e Giulio Tucci, nati da una precedente storia sentimentale. Anche l’ex calciatore ha due figli: Sara nata dal matrimonio con la prima moglie Alessandra e Nicola avuto dall’ex fidanzata Stella Pende. Su Canale 5 hanno raccontato come è nata la storia d’amore: “La conoscevo da 15 anni, era amica della mia ex moglie”, ha detto Tardelli. “Ho conosciuto Marco e Stella che erano già abbondantemente separati, me l’ha presentato lei…”, ha puntualizzato la Merlino. Dopo 5 anni insieme i due vivono ancora in due casa diverse: “Fino ad adesso va tutto bene, perciò, nel futuro, potremo anche andare a vivere assieme”.

Domenico Arcuri, ex compagno Myrta Merlino/ La figlia Caterina e l'ironia di Sgarbi

Marco Tardelli: “Myrta è l’amore della mia vita”

Lo scorso giugno, intervistata dal settimanale Oggi, Myrta Merlino ha confessato che la storia d’amore con Marco Tardelli le ha ha regalato una pace e una sicurezza che prima non aveva: “Mi esprimo meglio anche nel lavoro. Avevo una maschera, ora non più… Adesso mi sono liberata”. Prima di incontrare l’ex calciatore, la giornalista era molto dedita al lavoro, ma ora ha cambiato le sue priorità: “Ho fatto un mese e mezzo andando in onda sei giorni su sette: stavo impazzendo. Io ho bisogno di stare con Marco, di vivere Marco. Il mio lavoro conta, ma lui molto di più. Non posso rinunciarci”. Al Corriere della Sera, Marco Tardelli ha parlato del suo rapporto con la giornalista di La7: “È l’amore della mia vita: un legame molto profondo. Myrta è una donna solida: mi ha aiutato a crescere. Detto alla mia età può far ridere, anche perché io sono più grande di lei, ma è così”.

LEGGI ANCHE:

Myrta Merlino: "Ministro Strauss-Kahn era un maiale"/ "Gli ridarei quel ceffone"FIGLI MYRTA MERLINO, CHI SONO?/ Caterina e i gemelli Pietro e Giulio: "Mamma carnale"

© RIPRODUZIONE RISERVATA