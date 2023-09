Marco Tardelli, Pietro, Giulio e Caterina: chi sono il compagno e i figli di Myrta Merlino/ “Avevo sognato…”

Chi è Marco Tardelli, il compagno di Myrta Merlino

Marco Tardelli e Myrta Merlino formano una coppia dal 2016. Dopo aver avuto altre relazioni importanti dalle quale sono nate dei figli, Myrta Merlino ha trovato in Marco Tardelli “la sua casa”, come ha raccontato la stessa conduttrice di Pomeriggio 5 in un’intervista rilasciata ai microfoni del Corriere della Sera. “Ho avuto due mariti, ho avuto figli col primo e il secondo, ma la sensazione di dire ‘ho trovato casa mia, non desidero altro’ non l’avevo mai provata. Sono inquieta, intollerante, ma con Marco sento che sono arrivata”, ha detto la Merlino parlando della storia con il Campione del Mondo 1982, ex calciatore e poi allenatore.

Una storia iniziata in un periodo particolare della vita della Merlino. “Mi ha conosciuta in un periodo poco felice. Però, prima di Marco, ormai, mi ero convinta che stavo bene così. Mi dicevo: ho figli, amici, un lavoro che amo, non mi sento sola. L’amore delle favole l’avevo sognato, ma non l’avevo trovato: un amore che non fosse faticoso, complicato, con un senso di competizione perenne, col mio lavoro visto sempre come un intralcio. Per cui, quell’amore non lo cercavo più. Poi, con Marco ho capito una cosa straordinaria: che la vita ha più fantasia di noi”, ha aggiunto.

Pietro, Giulio e Caterina: chi sono i figli di Myrta Merlino

Quando ha conosciuto Marco Tardelli, Myrta Merlino aveva avuto due storie importanti dalle quali sono nati i figli. Pietro e Giulio, gemelli, sono nati quando la conduttrice aveva solo 24 anni. “Avevo 27 anni quando Mimì entrò in coma dopo un brutto incidente. Ho partorito da sola e sola sono rimasta durante la sua convalescenza difficilissima. Detestava il pianto dei bambini, aveva reazioni incontrollate. Ho scelto di salvare la vita a me stessa e ai miei figli. Ho lasciato Napoli e sono partita per Roma, biasimata da tutti”, ha raccontato in un’intervista al Quotidiano Nazionale come si legge su Libero Quotidiano.

Successivamente, la Merlino ha avuto una storia all’ex amministratore delegato di Invitalia Domenico Arcuri, con cui ha avuto una figlia, Caterina, nata nel 2004. Poi l’incontro con Marco Tardelli, a sua volta, è padre di Sara, giornalista, avuta dalla prima moglie, e Nicola, modello, nato dalla relazione con la reporter Stella Pende.











