Marco Verratti e Jessica Aidi fidanzati/ Prima gli scatti bollenti e ora…

Marco Verratti e Jessica Aidi sono fidanzati, ora è ufficiale. I due si sono presentati insieme infatti sul red carpet della fashion week francese dopo che in estate erano stati paparazzati in atteggiamenti bollenti. Non da moltissimo tempo il centrocampista del Paris Saint German si è separato dalla precedente compagna che aveva dato alla luce i suoi figli e ora ha deciso di fare sul serio con la modella diventando uno degli argomenti principali del gossip francese. Giovane e bellissima la ragazza si è presentata con la sua pettinatura afro e una giacca fucsia che ne esalta le forme. Marco come sempre si è dimostrato molto semplice e allo stesso tempo elegante, senza sconvolgere le sue abitudini.

Marco Verratti e Jessica Aidi fidanzati, il centrocampista tornerà in Italia?

Da quando Marco Verratti è volato in Francia nel 2012 ci si chiede se tornerà in Italia. Il ragazzo sta benissimo a Parigi dove ha anche trovato l’amore, infatti oggi sorride al fianco di Jessica Aidi modella che è diventata la sua fidanzata dopo una breve frequentazione. Il centrocampista è cresciuto nel Pescara e proprio nel 2012 fu a un passo dalla Juventus, con il Psg che però arrivò su di lui decisamente più convinto e con un’offerta irrinunciabile per il Delfino. Definito da tutti come l’erede di Andrea Pirlo crescendo ha cambiato ruolo, diventando una vera e propria mezzala di centrocampo e non un regista. Oggi ha 27 anni e qualcuno spera che prima o poi torni a giocare nel nostro paese per quel debutto in Serie A che ancora non è mai avvenuto.

