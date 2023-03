Marco Zavattini è morto: lutto in casa Rai/ Addio alla firma di Domenica In e…

Addio a Franco Zavattini

Lutto in casa Rai per la morte di Franco Zavattini che è venuto a mancare a 88 anni. La morte dello sceneggiatore e autore tv ha colpito molti protagonisti della Rai che hanno voluto esprimere il proprio cordoglio alla famiglia di Franco Zavattini che era figlio di Cesare, tra le figure più rilevanti del Neorealismo italiano.

Come sceneggiatore e autore tv, ha legato il proprio nome alla Rai firmando alcune delle trasmissioni storiche dell’azienda. In particolare, la firma di Zavattini è stata presente per anni su programmi come Domenica In e Porta a Porta. Proprio Bruno Vespa ha voluto esprimere il proprio cordoglio.

Il cordoglio di Bruno Vespa per la morte di Franco Zavattini

Bruno Vespa che ha lavorato accanto Zavattini per Porta a Porta, come riporta l’AdnKronos, ha voluto ricordarlo così: “È stato con noi fin dall’inizio e non è voluto mancare nemmeno nei periodi di difficoltà fisica con i suoi raffinati consigli per il mondo dello spettacolo e non solo. Ci stringiamo con tutto il nostro affetto alla moglie e ai figli”, scrive il giornalista in una nota.

Cordoglio anche da parte di Massimo Liofredi, già direttore di Rai 2 che ne ha annunciato la morte: “Una persona buona e gentile, con cui si lavorava sempre bene. È stato un onore essere suo amico e aver potuto condividere con lui tante belle pagine di televisione”.

