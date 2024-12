Fabio Cannone balla con Tina Cipollari a Uomini e Donne dopo la lettera di lui a Gemma Galgani

La nuova puntata di Uomini e Donne riparte con un ballo che desterà risate ma anche critiche e che avrà come protagonista Fabio Cannone, cavaliere che ha finora frequentato Gemma Galgani, e Tina Cipollari. Fabio è finito, nelle ultime puntate, al centro di un polverone a causa di alcune segnalazioni spiacevoli sul suo conto. Stando a queste, portate in studio proprio da Gemma Galgani, il cavaliere frequenterebbe già una donna in Spagna. Nonostante lui abbia negato, nei giorni successivi nuove segnalazioni hanno messo in crisi la posizione dell’uomo. Motivo per il quale, Gemma ha deciso di chiudere la frequentazione.

Di fronte a questa decisione di Gemma, Fabio ha accusato la dama di essere solo interessata alla TV. Lo ha fatto attraverso una lettere piena di critiche, letta poi nello studio di Uomini e Donne: “È falsa, bugiarda, una donna di teatro, le piace stare in tv, ha fatto di tutto per cercare qualcosa di male in me e non riesce ad aprire il suo cuore”, ha scritto l’uomo, scatenando l’ira e le lacrime di Gemma.

Tina Cipollari dalla parte di Fabio: nuovo sgarro a Gemma

E Tina Cipollari? L’opinionista di Uomini e Donne ha dato ragione a Fabio Cannone, andando contro Gemma Galgani. Per sancire la sua approvazione nei confronti del cavaliere, nella puntata di oggi 13 dicembre Tina ballerà insieme a lui al centro dello studio. Una scena che scatenerà l’ilarità di molti ma, di certo, non quella di Gemma, la cui rivalità con Tina è ormai storica. Ma cosa accadrà nelle prossime puntate con Fabio? Il cavaliere rimarrà nello studio o andrà via dopo le segnalazioni ricevute?