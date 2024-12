Tutto su Agnese, dama del trono over di Uomini e Donne

Tra le nuove dame del trono over di Uomini e Donne spunta Agnese De Pasquale che, con i suoi occhi azzurri e la sua indiscutibile bellezza, ha conquistato tutti, in particolare Alessio Pili Stella che ha deciso di cominciare a conoscerla. Agnese ha 42 anni e non è la prima volta che partecipa al programma di Maria De Filippi. Il pubblico affezionato a Uomini e Donne, infatti, la ricorda durante la sua prima esperienza nel 2007 come corteggiatrice del tronista Nicola Paolinelli.

Chi è Francesca, dama di Uomini e Donne/ Chiude con Alessio Pili Stella e...

Dopo essere stata eliminata da Nicola, ha avuto una relazione con Marco Filippin con cui, però, nonostante la storia sembrava promettente, è finita. Nel corso degli anni ha avuto altre storie ma attualmente è single e l’ha portata a rimettersi in gioco partecipando ancora a Uomini e Donne, stavolta come dama del trono over.

Fabio Cannone e Tina Cipollari ballano insieme a Uomini e Donne/ Colpo basso a Gemma dopo la lettera choc

Agnese e la storia con Alessio Pili Stella

Tra i tanti cavalieri che hanno particolarmente colpito Agnese c’è Alessio Pili Stella con cui ha scelto di uscire nonostante la conoscenza del cavaliere con Morena e Francesca. I due sono usciti insieme e sono stati molto bene anche se la presenza di altre dame con cui Alessio sta uscendo ha fatto nascere qualche dubbio nella dama.

Nel corso della puntata di Uomini e Donne del 13 dicembre 2024, Agnese torna ad accomodarsi al centro dello studio sedendosi di fronte ad Alessio e accanto a Francesca. Agnese, pur ribadendo il proprio interesse, ribadisce di avere dubbi a causa del suo atteggiamento che giudica un po’ recidivo. A detta di Agnese, Alessio commetterebbe sempre gli stessi errori nelle sue frequentazioni.

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 13 dicembre 2024/ Alessio Pili Stella senza corteggiatrici