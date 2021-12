Mare Fuori 2, chi morirà nel finale di stagione?/ La teoria sul sacrificio di Naditza

L’ultima puntata di Mare Fuori 2 promette di regalare al pubblico tanti colpi di scena. Gli occhi sono tutti puntati su Naditza che, a dispetto di ciò che tutti speravano, alla fine deciderà di seguire le direttive di suo padre, rinunciare quindi a Filippo per sempre e sposare un cugino. “È una provocazione per Filippo?” viene allora chiesto alla ragazza nelle immagini del promo ufficiale, ma lei nega. Eppure le cose andranno in ben altro modo, soprattutto perché Filippo e Carmine cercheranno in ogni modo di bloccare il matrimonio. Ma ci riusciranno? E, soprattutto, come reagirà il padre di Nad a questo disperato tentativo?

In merito non manca qualche teoria da parte dei tantissimi fan di Mare Fuori. La seconda stagione potrebbe infatti culminare con una morte tragica. Come fa notare Ciakgeneration.it, Per alcuni potrebbe essere addirittura la bella Nad a perdere la vita. L’ipotesi che circola sul web è infatti quella di un faccia a faccia definitivo tra Filippo, che ama Nad, e suo padre, che la vuole lontana da lui. Uno scontro che potrebbe concludersi con minacce pesanti e l’intromissione della ragazza tra i due, finendo colpita a morte. Un epilogo tragico che rimane, ricordiamo, soltanto un’ipotesi.

Dopo Mare fuori 2, in arrivo una terza stagione?

Intanto, in vista del finale di questa sera, si parla già della prossima stagione “Mare fuori 3”. Il sito Spettacolo Italiano la dà per certa, sostenendo che le riprese potrebbero già iniziare nella primavera del 2022. A dare man forte ad una terza stagione, gli ascolti della seconda, che sono cresciuti di puntata in puntata, fino ad arrivare ad 1,4 milioni di spettatori e l’8,5% di share. Sfortunatamente non si è in grado di dire con certezza quali attori del cast potrebbero tornare in scena, nel caso in cui la Rai confermasse una stagione 3 per Mare Fuori. L’annuncio ufficiale da parte della Rai potrebbe arrivare fin da subito. Il team creativo composto da Cristiana Farina e Maurizio Careddu sta già lavorando alle nuove trame, mentre la produzione è già alla ricerca, soprattutto sul territorio napoletano, di nuovi volti che affiancheranno già quelli presenti. Bisognerà anche vedere chi resterà in vita dopo gli episodi finali di “Mare Fuori”. Anche l’attrice Valentina Romani si era detta speranzosa in una terza stagione: “Lo spero però non voglio sbilanciarmi troppo perché non dipende da me, lo spero. Ci sarebbe tanto da raccontare”.

