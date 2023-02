Mare fuori 3/ Anticipazioni 22 febbraio: Rosa e Carmine, primi avvicinamenti

Mare fuori 3, anticipazioni puntata 22 febbraio: Mimmo, doppio gioco con Edoardo e Donna Wanda

Mare fuori 3 torna in onda mercoledì 22 febbraio con la seconda puntata. Due nuovi episodi per la serie ambientata in un carcere minorile di Napoli. In questo appuntamento vedremo come Edoardo prosegue nel piano di vendicarsi di Mimmo, mentre quest’ultimo dovrà decidere da che parte stare. Problemi anche per Filippo e Naditza che, rimasti senza soldi, dovranno decidere cosa fare della loro vita. Nel particolare, nel primo episodio di stasera, il 3×03 intitolato Doppia vendetta, Edoardo vuole che Mimmo paghi con la vita per il suo tradimento e minaccia Pirucchio: se non lo uccide, le sua famiglia ne pagherà le conseguenze.

Mimmo, invece, deve eseguire gli ordini di Donna Wanda che lo ha invitato a dissuadere Rosa Ricci dal suo desiderio di vendetta nei confronti di Carmine. La ragazza infatti non deve più rappresentare un pericolo per suo figlio. Intanto, al di fuori del carcere, Filippo e Naditza si rendono conto di essere davvero in difficoltà. I soldi sono ormai finiti e la vita da ricercati non è semplice. Cosa sceglieranno di fare? Nel frattempo, Carmela ha incaricato Salvo, il cugino di Edoardo, di far entrare tre nuovi detenuti con la promessa di farli diventare soldati fidati di suo marito: in questo modo potranno entrare di diritto nel clan Ricci.

Mare fuori 3, trama puntata 22 febbraio: Rosa cambia opinione su Carmine?

Mare fuori 3 prosegue con l’episodio 3×04 dal titolo L’amore che salva. Alla fine Mimmo decide di obbedire agli ordini di Donna Wanda e fa in modo che Carmine sventi il piano che porterà Rosa a guardare il ragazzo con altri occhi. Tra loro ci saranno i primi tentativi di avvicinamento? Pirucchio, invece, non sa come comportarsi. Da una parte deve decidere se ribellarsi al volere di Edoardo per preservare la sua amicizia con Carmine. Dall’altra sa che non obbedirà, la sua famiglia sarà in grave pericolo.

Intanto, in Ipm arrivano tre nuovi detenuti che minano il già fragile equilibrio tra i ragazzi; ben presto i nuovi arrivati provocano una rissa. Nel trambusto generale, Edoardo apprende una terribile notizia che riguarda suo cugino Salvo. Al carcere arriva anche una nuova educatrice, Sofia, una donna decisa che non si lascia facilmente intimorire dai ragazzi con cui entra in contatto. Gemma e Cardiotrap invece si confrontano su quando è successo a Fabio. Beppe e Latifah si rivedono e ricordano il loro amore…











