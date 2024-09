Anticipazioni Mare Fuori 5, spoiler trama delle nuove puntate: Rosa Ricci contro i clan del Nord

C’è grande attesa per la nuova stagione di Mare Fuori 5 che si preannuncia ricca di novità eclatanti e colpi di scena spiazzanti e inaspettati, moltissimi personaggi storici presenti sin dall’inizio diranno addio alla serie e per questo ci sarà da un lato l’ingresso di tanti volti nuovi e dall’altro molto più spazio al centro delle trame dei vecchi protagonisti rimasti. E nelle scorse ore l’ADNkronos ha riportato delle interessanti anticipazioni su Mare Fuori 5 soprattutto sullo spazio che avrà il personaggio di Rosa Ricci (Maria Esposito).

I fratelli Corsaro, anticipazioni puntata 18 settembre 2024 fiction Canale5/ Fabrizio e Roberto in pericolo

Stando infatti alle anticipazioni su Mare Fuori 5, dopo l’addio di Carmine (Massimiliano Caiazzo) ampio risalto nelle trame avrà la figlia di Don Salvatore. Infatti Rosa Ricci, dopo la morte di Edoardo Conte (Matteo Paolillo), sarà a capo del suo clan. Nella nuova stagione ci sarà l’arrivo all’IPM di giovani detenuti provenienti dal Nord Italia che hanno come unico obbiettivo quello di dare vita al nuovo traffico di stupefacenti, incentrato sulle nuove droghe. Il loro arrivo sconvolgerà gli equilibri esistenti e ci sarà una nuova faida tra il clan del nord e il clan del sud che ha come Boss Rosa Ricci. E non è tutto perché quest’ultima scoprirà che sua madre Maria (Antonia Truppo) è viva e non morta come le aveva fatto credere il padre.

Anticipazioni Il paradiso delle signore 9, puntate 18-19 settembre 2024/ Salvatore fa una scoperta su Elvira

Mare Fuori 5, anticipazioni nuova stagione: quando va in onda e cast rinnovato

Sono tantissimi i giovani attori usciti di scena con la quarta stagione. In Mare Fuori 5 non ci saranno, come già citato Massimiliano Caiazzo e Matteo Paolillo, ma anche il personaggio di Kubra (Kyshan Wilson) non sarà presente perché trasferita in un altro istituto minorile. Dopo aver causato volontariamente la morte del suo manager per Crazy J si spalancano le porte del carcere per adulti. L’addio alla fiction di questo personaggio, in realtà, è dovuto soprattutto agli impegni lavorativi dell’attrice che le dà il volto Clara Soncini, ormai cantante lanciatissima dopo la vittoria di Sanremo giovani e la partecipazione al Festival con Diamanti Grezzi. E dunque coloro che restano avranno maggiore spazio, non solo Rosa Ricci (Maria Esposito) ma anche Carmela (Giovanna Sannino). Ci sarà poi il ritorno di Luna, transgender che nella scorsa stagione aveva intrecciato una relazione con Milos e tanti nuovi attori che darà il volto ai nuovi detenuti. Quando andrà in onda Mare Fuori 5? Purtroppo a questa domanda non c’è ancora una risposta.