Maria Esposito a La Volta Buona: “Ecco perchè non volevo fare i provini per Mare Fuori…”

Da Mare Fuori al musical, appena vent’anni ma già sulla cresta del successo: stiamo parlando di Maria Esposito – alias Rosa Ricci nella celebre serie tv – oggi ospite di Caterina Balivo nel salotto de La Volta Buona. La giovane attrice non poteva che partire dalla sua grande occasione nel cast di Mare Fuori; trampolino di lancio per la sua carriera che poteva anche sfumare. “Perchè non volevo fare Mare Fuori? Vedevo tutti i ragazzi che erano veramente molto bravi e io non mi sentivo all’altezza. Poi avevo già fatto anche altri provini e mi ero detta: ‘Ma dove vado’?. Bloccai la mia agente su Whatsapp per non fare il provino, e non solo lei, ero proprio convinta. E invece…”.

Maria Esposito ha dunque spiegato come sia giunta a cambiare idea, partecipando dunque al provino per Mare Fuori. “Poi è venuto Biagio, mi ha detto: ‘Ti ho vista fin da piccola, sei nata per questo’. Così ho fatto il provino e alla fine sono stata presa, non ci credevo!”. Nel rivedere le immagini del suo ruolo nella serie tv la giovane attrice si è commossa, sottolineando la bellezza dell’esperienza e i grandi insegnamenti tratti da tutti i suoi colleghi oltre che dall’esperienza in generale.

Maria Esposito, niente spoiler su Mare Fuori 5 ma… “E’ tanta roba…”

Maria Esposito – sempre a La Volta Buona – è passata a parlare della sua quotidianità lontana dal set. “Vivo ancora nei Quartieri Spagnoli, non ho cambiato casa; ho modificato solo la mia stanza. Nella nuova cameretta ho appeso i quadri di Sofia Loren così quando mi sveglio dico: ‘Io voglio essere come te!’”. Toccanti le parole a proposito dei suoi genitori: “La mia mamma è tutto, è unica; veramente penso che tutto ciò che sono oggi lo devo a lei. Non lo dico solo perchè sono in tv; mi ha insegnato i valori della famiglia, dell’amore. Quando guardo mamma resto con i piedi per terra; ovviamente anche con papà è così”.

L’attenzione non poteva poi che tornare su Mare Fuori e sull’hype alle stelle per la quinta stagione imminente. “Le riprese di Mare Fuori 5 sono terminate sabato; quest’anno è stata davvero tosta, tanta roba”, ha spiegato Maria Esposito – alias Rosa Ricci nella serie tv – “L’ultima scena della quarta stagione? Io quando l’ho letta sul copione mi sono detta: ‘Ma perchè?’. Cosa succede in Mare Fuori 5? Non vedo, non sento e non parlo…”. Maria Esposito non si è dunque lasciata sfuggire altro in merito a possibili anticipazioni su Mare Fuori 5 ma l’impressione è che si tratterà di un nuovo appuntamento imperdibile…