Mare fuori 3 anticipazioni: ci sarà?/ Le riprese potrebbero partire entro la prossima primavera 2022

Ora che la seconda stagione ha chiuso definitivamente i battenti, la domanda sorge spontanea: Mare Fuori 3 ci sarà? A quanto pare i fan della fiction Rai possono dormire sonni tranquilli. Benché non sia ancora arrivata una conferma ufficiale da parte dei vertici, le possibilità di una terza stagione sono davvero molto elevate. D’altra parte stiamo parlando di una delle fiction di maggiore successi degli ultimi anni, in grado di ottenere ascolti molti importanti e apprezzamenti totali da parte del pubblico.

Tra le note positive anche il fatto che Mari Fuori 2 sia stata una delle serie più cliccate sulla piattaforma Raiplay, dove ha ottenuto circa 1 milione e mezzo di telespettatori e uno share netto dell’8,5%, oltre a fare suo un record di rilievo su Twitter, dove ha accumulato una media di almeno 50.000 tweet a puntata. Dunque le premesse per vedere un prosieguo di Mare Fuori 2 ci sono tutte, con nuove puntate che sarebbero già al vaglio.

Mare Fuori 3, le riprese della nuova stagione entro la prossima Primavera?

I dati entusiasmanti delle prime due stagioni non sono passati di certo inosservati agli ideatori della fiction, che secondo i ben informati sarebbero già al lavoro per Mare Fuori 3. Il condizionale è d’obblio, anche se sul web sono molteplici le voci che ganno sorridere i fan della serie tv. Non c’è ancora l’annuncio ufficiale da parte della Rai ma si vocifera che potrebbe arrivare a stretto giro.

Come abbiamo anticipato, la squadra composta da Cristiana Farina e Maurizio Careddu starebbe già lavorando alle nuove trame e ai nuovi episodi, mentre la produzione sarebbe già alla ricerca, soprattutto sul territorio napoletano, di nuovi personaggi da integrare agli attuali protagonisti. Per capire come potrebbe essere il cast di Mare Fuori 3, tuttavia, occorrerà prima vedere come termineranno gli episodi della seconda stagione.

