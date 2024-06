Mare Fuori 5, iniziano le riprese della serie in arrivo nel 2025/ “Ci saranno sei nuovi personaggi”

La quinta stagione di Mare Fuori arriverà nel 2025 con tanti nuovi protagonisti e novità che potrebbero rivoluzionare la fortunata serie targata Rai. Proprio in questi giorni a Napoli, infatti, sono iniziate le riprese che porteranno scene inedite al pubblico appassionato.

Come riporta Biccy, lo stesso produttore della serie ha parlato delle succulente novità che arriveranno a febbraio del prossimo anno: “La serie cinque nel gergo della serialità televisiva è il classico reboot. Ovvero la storia ci dà la possibilità di introdurre diversi nuovi personaggi che diventeranno, insieme ai protagonisti già affermati, le icone delle prossime stagioni. Diamo il benvenuto a sei di loro nella famiglia di Mare Fuori e gli auguriamo un grande percorso umano e professionale”.

Albena Ilieva, moglie di Murat Ünalmış: chi è?/ Ex giocatrice basket: ha cambiato nome in Nutiye Akar per...

💥#MareFuori5, al via oggi le riprese della quinta stagione della serie tv coprodotta da #RaiFiction e Picomedia.

Le novità e le conferme ➡ https://t.co/udNkuMWF24#MareFuori pic.twitter.com/VdhrNQTNpl — Rai (@Raiofficialnews) June 10, 2024

Mare Fuori 5, arrivano sei nuovi protagonisti nella serie: di chi si tratta

Le riprese della quinta stagione dell’amatissima serie sono ufficialmente iniziate, e sul set sono già presenti gli attori che interpretano i nuovi protagonisti della serie: Francesco Luciani, Francesco Di Tullio, Rebecca Mogavero, Elisa Tonelli, Alfonso Capuozzo e Manuele Velo.

Anticipazioni La rosa della vendetta, 2a puntata 14 giugno 2024/ Gulcemal rapisce Deva, malore per Ibrahim

“Francesco Luciani e Francesco Di Tullio interpreteranno due criminali arrivati dal Nord, mentre due amiche inseparabili, partner in crime, avranno i volti di Rebecca Mogavero ed Elisa Tonelli. Infine, tornerà il contrasto tra l’anima della strada di Napoli e quella dei quartieri benestanti dei ‘chiattilli’ grazie ai personaggi interpretati da Alfonso Capuozzo e Manuele Velo“ si legge su DM. Se da un lato il pubblico potrà fare la conoscenza di nuovi personaggi dall’altro uno storico protagonista potrebbe dire addio alla serie. Si tratta di Massimiliano Caiazzo che interpreta Carmine Di Salvo. Secondo il settimanale Chi, l’attore non sarebbe previsto nella quinta stagione di Mare Fuori nonostante i numerosi punti di trama ancora in sospeso: “L’attore, dietro le quinte, ha confermato la sua uscita dal cast di Mare Fuori” si legge.

Location Un passo dal cielo, dov'è stata girata la fiction di Rai1/ Prima in Trentino Alto Adige poi Veneto

© RIPRODUZIONE RISERVATA