Mare fuori 4 ci sarà?/ Spunta lo spoiler tv del regista Ivan Silvestrini

Mare fuori 4 ci sarà: arriva la conferma tra gli spoiler del regista Ivan Silvestrini

Sulla scia del successo generale che ora riscuote la fiction Rai del momento, ne viene dato per certo il sequel, Mare fuori 4. Mare fuori, come ormai risaputo per l’occhio pubblico che ne é appassionato, é una fiction Rai ambientata nella città di Napoli, ispirata alla storia dei detenuti di un IPM (Istituto penitenziario minorile) immaginario. La fiction é distribuita dal 2020 e attualmente va in onda con la terza stagione, Mare fuori 3, che riscuote un importante successo, non solo in termini di ascolti TV, ma anche via social tra le molteplici interazioni di consenso dei telespettatori attivi nel web, a suon di like, commenti di supporto e condivisioni di immagini e video. E sulla scia del successo, in replica all’interrogativo generale dei telespettatori che si chiedono se sia in cantiere Mare fuori 4, spuntano gli spoiler TV di Ivan Silvestrini, che confermano il sequel in divenire.

Pazienti in tribunale contro antibiotici fluorochinoloni/ "Effetti collaterali gravi"

Via Instagram, il regista anticipa le trame di Mare fuori 4 condividendo la foto di quella che si paleserebbe essere una bozza della sceneggiatura del sequel, con una didascalia che riporta la frase sibillina: “Il sabato è per leggere”. Il ritorno alle riprese sul set di Mare fuori potrebbe segnarsi a breve, a grande richiesta dei fan del prodotto Rai, approdato in origine su Netflix.

Traffico badanti, in Italia con documenti falsi/ "4000 euro per permesso soggiorno"

Rosa Ricci é prevista nelle trame di Mare fuori 4

Ma intanto si fa anche strada una tra le preoccupazioni maturate dai fan della fiction, legata alle sorti di una protagonista di Mare fuori. Si tratta di Rosa Ricci, personaggio chiave di Mare fuori 3, che sarebbe destinata a morire visto l’annunciato scontro della Piscina Mirabilis. E il regista non lesina spoiler TV neanche sulla protagonista tanto amata dal pubblico, via social: “Credo che vi meritiate di sapere che nella prossima stagione… Rosa ci sarà!”, fa sapere nell’intervento rivelatorio Silvestrini, prima che vada in onda la nuova puntata prevista per il 15 marzo in chiaro tv di Stato, su Rai2, e in streaming online su Raiplay.

LEGGI ANCHE:

Ricciardi "Con Speranza parlavo solo di rapporti con estero"/ Ma chat lo smentiscono…

© RIPRODUZIONE RISERVATA