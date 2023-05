Mare fuori, Giacomo Giorgio non é piú Ciro Ricci?/ Fan preoccupati: il motivo

Giacomo Giorgio verso il nuovo debutto Rai: l’attore dice addio a Mare fuori, per Doc-nelle tue mani 3?

Giacomo Giorgio prende le distanze dalla produzione di Mare Fuori, per un nuovo debutto in casa Rai nel cast di “Doc -Nelle tue mani 3”. O almeno questo é il sentiment generale che si rileva dell’occhio pubblico attivo via social, tra le segnalazioni del momento che muovono online i telespettatori delle opere targate Rai. La preoccupazione palpabile, che vede i fan della fiction di Napoli temere un addio definitivo di Giacomo Giorgio al cast di Mare fuori, nasce in particolare alla visione di uno scatto che é ora virale via social.

Si tratta di una foto che, a detta delle curiose anticipazioni segnalate online- immortala Giacomo Giorgio mentre si lascerebbe ritrarre nelle vesti di attore protagonista in un ruolo inedito previsto per lui nel cast di Doc- nelle tue mani. Che Giacomo Giorgio voglia prendere le distanze dalla fiction Rai Tre con cui debuttava in TV, alla prima edizione “Mare fuori”, passando al preannunciato ingaggio nel cast della serie TV targata RaiUno? Chissà.

Il debutto in Mare Fuori, per il fascinoso attore moro avveniva nel ruolo di Ciro Ricci, protagonista che nella serie TV napoletana si direbbe ormai morto. Anche se dei misteriosi flashback e altri dettagli e rarità inedite della serie emerse nel web desterebbero nei cuori fan della fiction il sogno che Ciro Ricci possa rivivere ancora. In un colpo di scena, in dei cameo di Giorgio e magari in uno degli attesi sequel della fiction, e perché no a partire dalla nuova prossima stagione di cui sono ufficializzate le riprese in questi giorni, Mare fuori 4.

Web in tilt per l’atteso neo debutto di Giacomo Giorgio

Nell’attesa del via alla quarta stagione della fiction di RaiTre, quindi, resta da svelarsi l’arcano sulle sorti in casa Rai di Giacomo Giorgio. L’attore potrebbe coprire un doppio ruolo per la Rai. E, cioè, tornare a vestire i panni di Ciro Ricci -a partire da Mare fuori 4 – e al contempo debuttare nelle vesti del preannunciato ruolo di veterinario nella attesa stagione in arrivo della serie con Luca Argentero, Doc- nelle tue mani 3.

E, intanto, lo scatto trapelato dalla produzione “Doc” che farebbe da spoiler del futuro filmografico di Giacomo Giorgio, in Doc-nelle tue mani 3, manda in visibilio i fan dell’attore attivi via social, in un tripudio di interazioni di consenso generale del web.

GIACOMO GIORGIO SUL SET DI DOC NELLE TUE MANI 3 CON UN CAMICE ADDOSSO 118 RICOVERATEMI pic.twitter.com/zbqzEf4sLz — giuls🌙🌠 (@dreamingtom_) May 23, 2023













