Mare Fuori Musical, Mattia Zenzola e Benedetta Vari di Amici nel cast?/ Avrebbero già superato i casting

Mattia Zenzola e Benedetta Vari di Amici pronti ad entrare nel cast di Mare Fuori?

Si susseguono le indiscrezioni sull’attesissimo musical di Mare Fuori. Tra gli ultimi rumors, il possibile ingresso nel cast di due volti molto noti della tv, vale a dire Mattia Zenzola, vincitore del programma Amici 22, e della sua partner di ballo Benedetta Vari. A rilanciare l’indiscrezione è l’esperta di gossip Deianira Marzano, che sui propri social avrebbe ricevuto un messaggio anonimo secondo cui Mattia e Benedetta di Amici 22 avrebbero partecipato e brillantemente superato il casting di Mare Fuori. Nello stesso messaggio, la fonte anonima di Deianira avrebbe confessato che Mattia e Benedetta hanno poi trascorso del tempo libero a Napoli, dedicandosi allo shopping.

Al momento non è chiaro se questo pettegolezzo abbia fondamento, ma le voci in queste ore si sono intensificate. Ad oggi tra gli ex studenti di Amici presenti nel cast di Mare Fuori troviamo Giulia Molino. Lei ha preso parte alla diciannovesima stagione del talent show, arrivando in finale. Ora per lei comincia una nuova esperienza nel noto musical. E chissà che presto non possano aggiungersi anche altri due elementi di scuola De Filippi, vale a dire Mattia e Benedetta.

Un po’ di Amici nel cast di Mare Fuori il Musical?

Il musical di Mare Fuori pian piano prende sempre più forma. La serie TV dopo aver fatto breccia nel cuore del pubblico prima su Rai 2 e aver sbancato poi su Netflix, si appresta a fare scintille anche a teatro, con un’opera attesissima. Nel cast ci saranno anche diversi attori dello stesso show, tra cui Maria Esposito.

Il progetto teatrale è coordinato da Alessandro Siani, che da regista sta creando ogni dettaglio, così come dei casting dei musical di Mare Fuori. Nella squadra di lavoro c’è anche Marcello Sacchetta, ballerino e coreografo. Presto capiremo se nel cast ci sarà spazio anche Benedetta e Mattia di Amici 22, sempre più chiacchierati nell’orbita Mare Fuori.

