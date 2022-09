Margaret Mazzantini, moglie Sergio Castellitto/ Scrittrice grazie a lui, le regalò…

Margaret Mazzantini: fu Sergio Castellitto a indirizzarla alla carriera di scrittrice regalandole un quaderno con la copertina di Indiana Jones…

Sergio Castellitto e Margaret Mazzantini sono senza dubbio una coppia di grandi artisti e, da sempre, si influenzano reciprocamente. Pare infatti che a indirizzare Margaret verso la professione di scrittrice sia stato proprio il marito, la Mazzantini infatti, prima di dedicarsi a tempo pieno alla scrittura, era una giovane promessa del teatro italiano. La storia d’amore tra i due nasce in un teatro, quello di Genova, dove i due si incontrarono la prima volta durante la messa inscena di Le tre sorelle, un’opera di Anton Čechov. Se lei aveva ancora tutto da dimostrare, lui invece era già un attore affermato, tra i due scatta subito l’amore.

Giovani e spavaldi decidono di girare insieme l’Italia a bordo di una 112 e, di li a poco, convogliano a nozze. Se lui è molto felice del suo lavoro, Margaret invece esprime spesso la volontà di voler abbandonare il mondo del teatro. A darle la spinta decisiva è proprio il marito, Sergio Castellitto che, durante un viaggio a Parigi per girare un film con il celebre Alain Delon, le regala un quaderno con in copertina Indiana Jones. Il giorno dopo, mentre lui è impegnato sul set, lei inizia a scrivere e, riempendo pagine e pagine di quel quaderno, capisce di voler far quello per tutta la vita…

Margaret Mazzantini: da Il Cantizo di Zinco alle vittorie del Premio Strega e Campiello…

È stato dunque, oltre alla sua forte passione e dedizione, proprio la spinta del marito, di Sergio Castellitto, a rendere possibile per Margaret Mazzantini un importante cambiamento di vita e di professione: abbandonare il mondo del teatro per dedicarsi totalmente a quel che ben più l’affascinava, la scrittura. Ed è proprio da quelle prime parole, scritte sulle pagine del quadernino con la copertina di Indiana Jones, che prese il via la sua prima opera, Il Cantico di Zinco, che segnò il suo esordio nella scena letteraria italiana.

Un esordio con i fiocchi che la assicurò immediatamente al successo, così come ogni opera successiva. Ben presto Margaret Mazzantini ottenne traguardi importanti tra cui la vittoria di uno dei premi più prestigiosi d’Italia, il Premio Campiello, che vinse con il romanzo Venuto al mondo, edito da Mondadori. Ma l’opera che l’ha portata al maggior successo, sempre edita Mondadori è stata Non ti muovere: il romanzo vanta una vendita di ben due milioni di copie ed è stato tradotto in addirittura 30 lingue diverse. Con quest’opera la moglie di Sergio Castellitto, vinse il Premio Strega ma non solo, anche l’importantissimo Premio Internazionale Zepter come miglior libro europeo.











