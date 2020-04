Margherita Buy “Ho organizzato il mio funerale”/ “Sarà modesto, Zimmer non mancherà”

Sono tanti i vip costretti in casa in questo periodo come i comuni mortali. Niente viaggi, niente lavoro sul set e nemmeno negli studi di doppiaggio, tutto fermo per il loro settore e, ancora peggio, per queste persone sempre iperimpegnate tra un lavoro e l’altro, e allora come affrontare questo momento? Una di queste è sicuramente Margherita Buy che ha provato a raccontare questo momento complicato per tutti in un’intervista a Il Fatto Quotidiano parlando di quello che fa per affrontare questo momento ma trovando i punti che la allontanano dall’italiano medio. Margherita Buy non pulisce “cerca di sporcare il meno possibile” e non canta dai balconi “i suoi vicini sono sempre gli stessi e non vuole vergognarsi una volta che tutto sarà finito”, e poi? Legge, guarda vecchi e nuovi film, si mantiene in forma e ha organizzato il suo funerale.

MARGHERITA BUY “HO ORGANIZZATO IL MIO FUNERALE”

Margherita Buy ha ammesso di aver già organizzato tutto, il suo “funerale sarà modesto” ma l’unica cosa che non dovrà mancare sarà la colonna sonora di Hans Zimmer: “E’ bravissimo, l’ho scelto anche per il mo funerale. Mi costerà un po’ per via dei diritti musicali, ma non importa, il resto sarà sobrio, una cosa molto semplice e niente di vistoso”. In questi momenti in tanti stanno pensando alla morte ma sicuramente l’attrice avrà ancora il tempo di rivedere alcuni dettagli ma intanto cerca di andare avanti evitando la tv: “I palinsesti sono pieni di pellicole agitate, io odio quello che mi mette ansia”. L’unico problema che non ha è il sesso che, a quanto pare, non le interessa molto e non può far altro che dispiacersi per coloro che in questo periodo sono un po’ in astinenza.



© RIPRODUZIONE RISERVATA