Margherita Buy/ Veronesi:”dice che l’abbiamo relegata a un ruolo minore” (Maledetti amici miei)

Margherita Buy non sarà una delle protagoniste di Maledetti amici miei, ma di sicuro la vedremo come presenza fissa. Nel programma che vedremo da oggi, giovedì 3 ottobre 2019, su Rai 2, l’attrice infatti rivestirà i panni della maestra d’ansia, data la sua propensione a vivere qualsiasi cosa con un tuffo al cuore. “Pensa anche che noi siamo quattro maschilisti, dice che l’abbiamo relegata a un ruolo minore”, dice Giovanni Veronesi in un’intervista a Il Corriere della Sera. A quanto pare l’attrice però sta già pensando di fare il salto di qualità ed ha pensato nel frattempo di avviare le trattative in previsione di un ruolo pieno. Dopo tutto il testimone principale verrà affidato anche ad un artista che conosce piuttosto bene: il marito Sergio Rubini. Con in primo piano quattro maschilisti, come li ha etichettati l’attrice, la Buy farà di tutto per riuscire a spuntarla e portare un po’ di equilibrio fra gli amici. Intanto l’artista ha già catturato l’attenzione degli spettatori grazie a Made in Italy, la serie di Amazon Prime Video distribuita dallo scorso 23 settembre e che spunterà nella programmazione di Canale 5 solo nella primavera del prossimo anno.

Margherita Buy, Maledetti amici miei: un’attrice fuori dai social!

Forse Margherita Buy non amerà troppo i social, visto che il suo profilo Instagram viene aggiornato solo di rado e la sua pagina Facebook ormai sembra più spoglia di un albero alle prese con l’inverno. L’attrice però non ha bisogno di un contatto così diretto perchè gli ammiratori la considerino una delle artiste più importanti del piccolo schermo italiano. La bravura della Buy le ha permesso di prendere parti a tanti lavori interessanti, spaziando dal grande schermo alla tv e infine facendo anche un’incursione nel mondo della serialità. Saranno però tutt’altri vestiti che indosserà in Maledetti amici miei, in cui per la prima volta potremo superare i confini dell’arte per scoprire da vicino la donna che c’è dietro la figura dell’artista. Un contatto che sarà possibile anche in occasione del Milano Film Festival, che da domani, 4 ottobre 2019, creerà degli spazi speciali dedicati a quattro grandi attrici dello Stivale, presso il The Space Cinema Odeon. In quest’occasione, la Buy parlerà del rapporto fra il corpo e il lavoro da attrice, grazie allo spazio Italian Beauty Stories creato in collaborazione con la NAE.

