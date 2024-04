Margherita Buy: “Mi è capitato di fare delle risse, avevo bevuto…”/ “Mi è successo anche da sobria”

Margherita Buy è senza dubbio tra le attrici più stimate e talentuose del panorama italiano e la sua verve e caratura sono emerse anche nel corso dell’intervista di questa sera a Belve. Tra i tanti temi toccati, l’attrice si è concessa della sana e puntuale ironia soprattutto nel raccontare un aneddoto bizzarro incalzata da Francesca Fagnani a proposito di un gesto che non fosse in linea con la sua ‘essenza’ chic.

Dopo aver scherzosamente tergiversato, Margherita Buy si è lasciata andare ad un simpatico racconto a tema risse. “Ho menato delle persone, ho avuto un periodo strano, mi piaceva fare un po’ di rissa. Ero a bologna e penso di aver bevuto un bel po’ di prosecco, e ho avuto un momento di rissa”. L’aneddoto ha suscitato ovviamente l’ilarità del pubblico e anche di Francesca Fagnani che a quel punto ha indagato su questo particolare ‘alter ego’ dell’attrice.

“Se mi è successo anche da sobria? Ultimamente mi sono arrabbiata tantissimo con una deficien*e in macchina, sono proprio uscita dal veicolo. mi ha detto: ‘Voi potete fare tutto…’. Questo è un altro simpatico racconto di Margherita Buy a Belve a proposito della sua personalità non solo chic ma, quando serve, anche ‘rabbiosa’. “Lei mi poteva suonare e dire le parolacce e io che giustamente sono uscita dalla macchina per menargli. Se la incontro di nuovo guarda, anche perché so che è delle mie parti…”.











