Quanti “no” in carriera per stare con sua figlia Caterina: la rivelazione di Margherita Buy

L’attrice Margherita Buy è stata sposata con il medico Renato de Angelis, padre di sua figlia Caterina, nata nel 2001. Mamma e figlia hanno costruito un rapporto davvero speciale nel corso degli anni, grazie a tanti sacrifici compiuti dalla Buy. In una intervista l’attrice ha confessato di aver rinunciato a ruoli importanti nel mondo del cinema per passare più tempo con sua figlia Caterina De Angelis.

“Ho sempre desiderato essere una madre molto presente e se ho deciso di fare delle rinunce sul lavoro per stare con Caterina, non le ho mai vissute in questo modo”, le sue parole. Insomma, guardando al rapporto che Margherita ha costruito oggi con la figlia, non si pente di nulla e si gode i frutti dei suoi sforzi. Come mamma, la Buy ammette di avere qualche punto debole, per quanto a volte si sia sforzata di essere rigida.

Margherita Buy fa mea culpa: “Con mia figlia sono una mamma buona”

“Ho provato a dare delle regole a mia figlia ma poi non riesco tanto a tenere il punto, perché sono troppo buona…”, ha raccontato Margherita Buy. Pochi no, ma tantissimo amore e il buon esempio: così Margherita e il suo ex Renato hanno educato Caterina De Angelis. La presenza della figlia nella sua vita, ad ogni modo, è stata utile per migliorare come persona assicura l’attrice sulle pagine di Io Donna.

“Grazie a mia figlia mi rispetto di più e mi curo. Devo esserle d’esempio. Voglio che pensi a me come a una madre attiva, che si tiene in forma. Sentirmi utile è una bella sensazione, ringiovanisce”, spiega. E di Caterina cosa sappiamo? Ha ereditato la passione per la recitazione dalla mamma, debuttando come attrice in “Vita da Carlo”, la serie Amazon ispirata alla vita privata di Carlo Verdone, dove Caterina è la figlia del mitico attore e regista romano.

