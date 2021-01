Margherita, madre Pierpaolo Pretelli, boccia Giulia Salemi/ “Perdi consensi così”

La mamma di Pierpaolo Pretelli boccia Giulia Salemi e invita al figlio a spiegare le ali e volare. Sono molti di alta tensione al Grande Fratello Vip 2020 nello speciale di Capodanno in cui parenti e amici hanno avuto modo di inviare messaggi o salutare in diretta i vipponi. Anche per Pierpaolo Pretelli è arrivato un messaggio e dall’altro capo c’era proprio mamma Margherita, la stessa che avevamo visto benedire il suo legame con Elisabetta Gregoraci dicendosi pronta a invitarla una volta uscita dalla casa del Grande Fratello Vip 2020 ma così non è stato e forse non sarà. Il figlio ha mollato gli ormeggi con Giulia Salemi e ieri sera lei, nel suo messaggio che ha letto perché già preparato prima, invitava il figlio a fare il suo percorso perché “ultimamente nella casa ha perso un po’ di consensi”. A quel punto Pretelli ha subito dato di matto facendo notare che la madre stava leggendo e chiudendo così il collegamento incalzato poi da Alfonso Signorini.

Margherita, madre Pierpaolo Pretelli, boccia Giulia Salemi al Grande Fratello Vip 2020

Mamma Margherita ha bocciato quindi Giulia Salemi che, appena possibile, si è appartata un po’ con Pierpaolo Pretelli per parlare con lui di quelle parole ma giustificando in parte la donna che magari sta vivendo un momento poco facile fuori dalla casa. Giulia Salemi ripensa all’aereo dei giorni scorsi, ovvero quello dei fan che sono pronti a scaricarlo, e così la madre dell’ex velino ha pensato bene di invitarlo a pensare al suo sogno e lasciare andare il resto per non perdere il consenso dei fan. I due hanno parlato a lungo della questione e siamo sicuri che lo faranno anche oggi, quale sarà la loro reazione?



