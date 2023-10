Margherita Mayer, amazzone morta a 61 anni/ Caduta da cavallo poi schiacciata dall’animale

Lutto nel mondo dell’equitazione e dello sport: la 61enne amazzone Margherita Mayer è morta dopo una caduta da cavallo. A darne notizia è il Corriere della Sera attraverso il suo sito web, spiegando che la tragedia si è consumata durante il Sardegna Jumping Tour 2023 a Tanca Regia, in provincia di Sassari. Il quotidiano di via Solferino parla di un terribile incidente che sarebbe avvenuto tra l’altro dinanzi ad alcuni famigliari presenti allo stesso concorso per assistere allo show. La tragedia sarebbe accaduta di preciso durante il warm up e subito si era capito che qualcosa fosse andato storto.

Una volta arrivati i soccorsi gli uomini del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della 61enne a seguito delle gravissime lesioni riportate dopo la caduta, con i soccorsi che sono stati quindi inutili. Margherita Mayer, appartenente al circolo ippico Is Alinos di Maracalagonis, stava per affrontare un ostacolo con il cavallo ma l’animale si è rifiutato di saltarlo disarcionando la donna che sarebbe quindi stata travolta e schiacciata dal cavallo a sua volta caduto.

MARGHERITA MAYER, MORTA A 61 ANNI L’AMAZZONE: IL CORDOGLIO DEL SARDEGNA JUMPING TOUR

Sul posto il personale medico anche con l’elisoccorso, oltre ai carabinieri, ma Mayer ha perso conoscenza per poi morire. «È con profonda tristezza che il Comitato Organizzatore del Sardegna Jumping Tour 2023, Agris, Fise e il Presidente di giuria comunicano che durante il warm up in corso nel pomeriggio, per un tragico incidente, è morta l’amazzone. L’organizzazione, le amazzoni e i cavalieri, tutto il personale impegnato nell’evento e i presenti alla tragica circostanza si stringono con affetto al dolore del marito e dei familiari», il comunicato dell’organizzazione sull’accaduto.

Margherita Mayer era una veterinaria Asl di Cagliari, ed era stata dal 1978 al 1988 agonista nell'ambito dell'atletica leggera praticando sia il salto in alto che l'eptatlon. Una vicenda decisamente drammatica che probabilmente nessuno si sarebbe mai immaginato di vivere.











