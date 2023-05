Sergio Rico grave dopo caduta da cavallo/ Psg, portiere operato d’urgenza alla testa

Dalla festa al dramma: Sergio Rico, il portiere del Paris St Germain, è ricoverato in ospedale in gravi condizioni in seguito ad una caduta da cavallo. Sabato sera era in panchina nella partita a Strasburgo che ha consegnato il titolo al Psg. Dopo il match, il club francese ha dato il permesso alla squadra di andare dove volevano, quindi il portiere spagnolo è volato in Andalusia per prender parte alla tradizionale festa della “romeria” della località del Rocio, nella provincia di Huelva. Questa mattina era a cavallo intorno alle ore 8.30, quando è rimasto vittima di un terribile incidente.

Sergio Rico era in sella al suo animale quando un veicolo che trasporta cavalli gli ha tagliato la strada. Stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il cavallo si è innervosito e ha disarcionato il portiere che poi, quando è caduto ed era a terra, ha subito un colpo in testa da un calcio dello stesso animale. Le condizioni del calciatore sono apparse subito gravi, infatti alla fattoria è giunto un elicottero che lo ha trasportato all’ospedale Virgen del Rocio di Siviglia.

SERGIO RICO, I MESSAGGI DI PSG E SIVIGLIA

Dopo il ricovero sono state confermate le condizioni di salute molto gravi di Sergio Rico. Il portiere del Psg ha riportato un forte trauma cranico con conseguente emorragia cerebrale. Intubato, è stato operato d’urgenza. Dunque, c’è grande preoccupazione in merito al suo stato di salute. Il club francese ha espresso la vicinanza al suo portiere e alla sua famiglia con un tweet: “Il Paris Saint-Germain ha appreso dell’incidente di Sergio Rico ed è in costante contatto con i suoi famigliari, a cui va il pieno sostegno della nostra comunità“. Al tweet del Psg è seguito il messaggio del Siviglia, che ha voluto esprimere il proprio di sostegno al suo ex portiere: “Molta forza e pronta guarigione“. Sergio Rico, 29 anni, è stato infatti un canterano del Siviglia, club in cui è entrato nel 2006 e con cui ha debutato nella Liga nel settembre 2014. Sei anni dopo è stato ceduto al Psg, dove è attualmente il vice di Gianluigi Donnarumma. In questa stagione non ha disputato alcuna partita e a gennaio era stato accostato al Milan. L’anno scorso era stato prestato al Maiorca.

Le Paris Saint-Germain a pris connaissance de l’accident de son joueur Sergio Rico ce dimanche et reste en contact permanent avec ses proches. L’ensemble de la communauté Rouge et Bleu leur apporte tout son soutien. — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) May 28, 2023













