Margherita Mazzucco e Gaia Girace/ “Siamo cresciute con L’amica geniale”

Dopo il boom della prima stagione, L’amica geniale torna con Storia del nuovo cognome: protagoniste ancora una volta Gaia Girace e Margherita Mazzucco, che interpretano i personaggi di Lila e Lenù. Le due giovani attrici sono cresciute con la serie tv tratta dai libri di Elena Ferrante e diretta da Saverio Costanzo, una vera e propria scuola di vita. «Io ho imparato che le donne hanno fatto un lungo percorso per raggiungere l’emancipazione, che molte cose che ci sembrano ovvie sono conquiste. Mi reputo femminista, non dobbiamo dare per scontato niente. Nonostante tutto, non abbiamo ancora gli stessi diritti», ha spiegato Margherita ai microfoni di Repubblica, mentre Gaia ha sottolineato: «Anche a me ha colpito vedere come sono cambiate le cose e che c’è ancora disparità». Come dicevamo, entrambe hanno affrontato un percorso di crescita data l’età: se Margherita si sente più istintiva, Gaia non ha avvertito cambiamenti dal punto di vista del carattere.

MARGHERITA MAZZUCCO E GAIA GIRACE PROTAGONISTE DE L’AMICA GENIALE 2

Per Gaia Girace L’amica geniale 2 è stata più facile rispetto alla prima stagione: «Sicuramente. Anche se sentivo la responsabilità perché siamo le protagoniste al centro della storia, prima c’erano le bambine». Questo, invece, il pensiero di Margherita Mazzucco: «Mi sono sentita più a mio agio e credo che anche Saverio si sia fidato di più, anche se ci ha lasciato libere. Ci parlava prima delle scene». E come hanno gestito il successo? «E’ diverso il modo in cui le persone mi guardano. A scuola mi hanno festeggiata, ormai nel paese sanno tutti chi sono», le parole di Gaia. Di tono opposto le dichiarazioni di Margherita, che non sembra aver avvertito cambiamenti tra prima e dopo: «Per me non è cambiato molto». Non ci resta dunque che attendere la seconda stagione de L’amica geniale, in onda su Rai 1 dal 10 febbraio 2020: la storia di Lila e Lenù deve ancora essere scritta…

