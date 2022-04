Margherita Pastore, chi è la moglie di Piero Angela/ “ho avuto un colpo di fulmine”

Chi è Margherita Pastore?

Margherita Pastore è la moglie di Piero Angela, il divulgatore scientifico, giornalista e conduttore di programmi cult come “Quark” e “Superquark”. Un grande amore quello tra il divulgatore scientifico e la ex ballerina della Scala di Milano. I due si sono incontrati giovanissimi: lui aveva 24 anni e si faceva conoscere come uno stimato pianista jazz, mentre Margherita aveva 18 anni ed era una ballerina della Scala di Milano. Tra i due è subito scattata la scintilla come ha ricordato la donna: “ho avuto un colpo di fulmine, ma è accaduto in un’epoca nella quale ci si dava ancora del lei. L’ho conosciuta alla festa di un’amica, lei aveva 18 anni e io 24, mi sono messo a suonare il pianoforte e ci siamo innamorati”.

Poco dopo Margherita Pastore e Piero Angela hanno deciso di sposarsi e la donna ha deciso di lasciare la sua carriera di ballerina per dedicarsi alla famiglia e ai figli. La donna, infatti, ha sempre sostenuto il marito incoraggiandolo e criticandolo quando necessario.

Margherita Pastore e Piero Angela: il matrimonio e due figli

Margherita Pastore e Piero Angela si sono uniti in matrimonio nel 1955. A distanza di 67 anni dal loro fatidico ‘si’, la coppia è sempre più unita e innamorata che mai. Dal loro matrimonio sono nati anche due splendidi figli: il primogenito Alberto, noto al grande pubblico per aver seguito le orme del padre visto che è conduttore e divulgatore scientifico, mentre Christine, una ragazza molto timida e riservata e poco avvezza al mondo dello spettacolo.

Piero Angela parlando proprio del rapporto con la moglie Margherita durante un’intervista ha rivelato: “ho avuto da lei la possibilità di fare delle cose che da solo non avrei potuto fare perché mi ha incoraggiato e criticato”. Che dire un grande amore quello tra i due che non conosce tempo e distanze!

