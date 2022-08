Margherita Pastore, moglie Piero Angela e figli Alberto e Christine/ 66 anni insieme

Si è spento oggi, a 93 anni, uno dei volti più noti del mondo della tv e certamente il più celebre della divulgazione scientifica: Piero Angela. Amatissimo dagli italiani, lo scienziato era un volto familiare in ogni casa italiana. Eppure della sua vita privata non tutti sono a conoscenza: Piero era infatti un uomo riservato e amava proteggere la sua famiglia. A parte il noto figlio Alberto, che ha seguito le sue orme diventando come il papà un divulgatore amatissimo, non tutti sanno chi è stata la moglie del conduttore: si tratta di Margherita Pastore, con la quale Piero ha avuto oltre ad Alberto, anche un’altra figlia, Christine.

I due sono stati sposati per quasi 67 anni. Un amore lungo e duraturo che è durato una vita intera, interrotta solamente dalla morte di Piero Angela, sopraggiunta il 13 agosto. I due hanno vissuto la loro storia sempre nel massimo della riservatezza, lontano dai gossip e dalle luci dello spettacolo. Eppure lei era abituata al mondo delle telecamere, visto il suo passato da ballerina. I due si sono conosciuti quando lui aveva 24 anni ed era un pianista jazz. Lei invece di anni ne aveva 18 ed era ballerina alla Scala di Milano.

Margherita Pastore, chi è la moglie di Piero Angela? Il loro amore “Ho avuto un colpo di fulmine”

Margherita Pastore, moglie di Piero Angela, in giovane età era una ballerina molto amata e conosciuta, visto anche il prestigioso ruolo alla Scala di Milano. Dopo il matrimonio, però, ha scelto di abbandonare la carriera nella danza per seguire il marito, che si stava spostando a Parigi per lavoro. Si tratta di uno dei più grandi rimpianti di Piero, come ha raccontato lui stesso. Il loro primo incontro è avvenuto ad una festa, come ha ricordato il divulgatore: “Ho avuto un colpo di fulmine, ma è accaduto in un’epoca nella quale ci si dava ancora del ‘lei’. L’ho conosciuta alla festa di un’amica, lei aveva 18 anni e io 24, mi sono messo a suonare il pianoforte e ci siamo innamorati”

Dopo l’addio alla danza, Margherita Pastore si è dedicata completamente alla famiglia e ha sostenuto il marito, che ha raccontato: “Ho avuto da lei la possibilità di fare delle cose che da solo non avrei potuto fare perché mi ha incoraggiato e criticato”. I due hanno avuto insieme due figli, Alberto, famoso come il papà per aver scelto di seguire la stessa strada nel mondo della divulgazione, e Christine, che invece è più riservata e meno conosciuta.











