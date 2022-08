Margherita Vicario, chi è?/ Il tour estivo la consacra nell’olimpo dei grandi

Margherita Vicario sarà tra i protagonisti dei Tim Summer Hits 2022, pronta a raccontarsi ancora una volta da protagonista. Si è da poco concluso il Margherita Vicario Tour Club 2022, con ultime tappe a Roma e Milano, che hanno avuto un grandissimo riscontro da parte dei fan di Margherita e che hanno accresciuto ancor di più la curiosità per il Tour Estate 2022, che si stanno dimostrando evoluzioni continue del viaggio meraviglioso di cui Margherita è protagonista. In un’intervista l’artista ha dichiarato di amare essere sul palco poiché secondo il suo parere solo la musica riesce a far instaurare un legame anche fra sconosciuti, e i concerti in live sono sicuramente le situazioni migliori per far sì che questo accada e pertanto sono la motivazione principale che spinge Margherita a continuare a scrivere e produrre. Durante tutti i suoi tour, Margherita è sempre accompagnata da una band super affiatata e di grande talento, composta da batteria, basso, sax, tastiere e molto altro ancora, che rendono tutte le sue esibizioni uniche in fatto di intensità e coinvolgimento del pubblico.

Chi è Margherita Vicario?

Margherita Vicario è una cantautrice e attrice, un’artista a tutto tondo, dinamica e mai scontata. Astronauti e La meglio gioventù sono i singoli di maggior successo prodotti da Margherita, assieme al suo album Bingo del 2021. Anche in questo caso Margherita si è dimostrata di grande talento, versatile e con una grande personalità, caratteristiche che hanno di sicuro contribuito al sempre più crescente successo della cantante all’interno della scena musicale italiana. Nonostante però si tratti di un’artista che più volte ha ribadito quanto ami avere a che fare in modo diretto con il suo pubblico, Margherita ha sempre tergiversato un po’ quando si tratta di parlare della sua vita privata. Sappiamo per certo che sia stata fidanzata per svariati anni con Pietro Sermonti, con il quale però non si è mai mostrata o sbilanciata sotto i riflettori. La loro storia sembra sia terminata nel 2016 e qualche tempo dopo Margherita ha incontrato quello che è il suo attuale fidanzato Francesco Coppola.

Il video di Onde di Margherita Vicario

