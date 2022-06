Margherita Vicario, chi è?/ Dopo il successo di “Astronauti” pubblica “Onde”

Margherita Vicario pubblica il singolo estivo “Onde”

Margherita Vicario è tra i cantanti protagonisti dell’evento musicale Radio Zeta Future HIts live, il primo Festival della Generazione Zeta in programma giovedì 9 giugno al Parco della Musica Ennio Morricone. La cantante e attrice presenterà dal vivo il nuovissimo singolo dal titolo “Onde”, il brano scelto come singolo estivo dopo il successo di “Astronauti”. Intervistata da Billboard.it, la 33enne ha raccontato come è nato il brano: “di solito nelle mie canzoni racconto più i fatti miei, mentre dopo il tour di quest’estate mi sono resa conto che era successo qualcosa. Con Bingo ho costruito davvero un pubblico e le date estive mi hanno molto gratificata, mi sono ritrovata davanti tantissime persone con cui si è creato un legame, anche se non ci conosciamo. Durante il tour facevo delle session di scrittura e mi sono proprio detta: “Di cosa posso scrivere adesso, se non di queste migliaia di faccia che ho davanti”. La canzone poi ha preso questa piega molto grintosa e positiva proprio grazie all’immagine di tutti questi ragazzi”.

Non solo cantante, visto che Margherita è anche un’attrice molto richiesta sia al cinema che nelle fiction come “Nero a metà”. Alla domanda quale forma d’arte l’attrae di più, la Vicario ha rivelato: “sicuramente la musica e la mia attività live devono rimanere un faro, il baricentro di quello che faccio. L’idea sarebbe quella di avvicinare sempre di più le altre attività alla musica, perché credo nella trasversalità. È più difficile magari e ci vuole più tempo, ma è la mia indole”.

Chi è? Margherita Vicario sulla generazione Z e i progetti per il futuro

Margherita Vicario: da I Cesaroni alla musica. L’attrice e cantante pur non facendo parte della generazione zeta, per intenderci la generazione dei millenials, non nasconde di esserne incuriosita. “La osservo dagli artisti che sforna, direi quindi che sta bene. E poi sanno muoversi, sanno usare benissimo i social. Quando avevo 13 anni io, parlavo al telefono e usavo a malapena Messenger. La mia generazione è stata un po’ buttata in una lavatrice, è quella di mezzo” – ha rivelato dalle pagine di Vanity Fair. Non solo, parlando del brano “La meglio gioventù” ha rivelato: “questa volta sono più rabbiosa. Anche le storie dei miei amici mi hanno aiutato a mettere a fuoco la questione: universitari, lavoratori con tanti sogni che poi si scontrano contro la realtà. C’è la paura anche di crescere, poi si alzano le aspettative. Il momento di scrittura per me non è mai una liberazione, è come se le parole fossero un arco e una freccia, e io devo fargli fare il percorso giusto”.

Infine i progetti per il futuro: “usciranno altre canzoni, e poi voglio tornare in tour. Il live è la mia carica, la mia iniezione di leggerezza. Conservo ancora il ricordo di tutti gli sguardi che ho incontrato quest’estate, quelli appunto della meglio gioventù”.











