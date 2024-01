Margot Robbie e Barbie esclusi dagli Oscar, esplode la polemica/ “A Hollywood problema con le donne”

Margot Robbie e Barbie masticano amaro dopo l’esclusione dagli Oscar

La notizia dell’esclusione dagli Oscar di Margot Robbie e la regista Greta Gerwig ha sollevato un polverone riguardo al film campione di incassi Barbie. La pellicola, uno dei più grandi successi del 2023 dal punto di vista cinematografico, è stata premiata dal pubblico, ma mastica amaro dal punto di vista degli Oscar. Né la regista Greta Gerwig né l’interprete protagonista Margot Robbie sono state candidate agli Oscar 2024 nelle categorie miglior regia e miglior attrice protagonista per il film. Gerwig ha ricevuto una nomination come sceneggiatrice insieme al marito Noah Baumbach e Robbie come produttrice per quanto riguarda la categoria miglior film.

Sono stati nominati anche Ryan Gosling, il Ken di Barbie, e America Ferrera, come attrice non protagonista. Ma l’esclusione delle due donne che hanno portato la bambola più famosa del mondo in cima al box office ha scatenato una polemica non indifferente. Un miliardo di incassi nel mondo e il record del film più visto in estate a livello globale non sono stati sufficienti per garantire un premio stellare a Margot Robbie e Greta, ed è proprio da qui che nasce il dilemma.

Ryan Gosling commenta l’esclusione di Margot Robbie dagli Oscar

Il boccone amaro masticato da Margot Robbie e Greta Gerwig non è andato giù neanche a Ryan Gosling. L’attore e interprete di Ken in Barbie ha commentato con amarezza la decisione di tagliare fuori i volti femminili dagli Oscar: “Non esiste Ken senza Barbie, e non esiste un film su Barbie senza Greta Gerwig e Margot Robbie, le due persone maggiormente responsabili di questo film storico e celebrato in tutto il mondo. Nessun riconoscimento sarebbe possibile per chiunque abbia preso parte al film senza il loro talento, la loro grinta e il loro genio” si è sfogato Gosling riguardo alla decisione.

Escludere Margot Robbie e Greta Gerwig dagli Oscar è un caso di sessismo? In molti sono certi di sì. “In realtà stiamo facendo il patriarcato molto bene”, è il messaggio diffuso dalla scrittrice americana Jodi Lipper in una storia di Instagram, citando una battuta del film Barbie. Il caso nel frattempo continua a far discutere, anche se non mancano dei precedenti simili in passato. Il cinema infatti ha lunga lista di registe escluse dalla nomination o dalla vittoria. Nella storia dei premi dell’Academy solo tre donne hanno vinto: Kathryn Bigelow, Chloé Zhao e Jane Campion. E Margot Robbie e Greta Gerwig sono solo le ultime in ordine cronologico tra le tante stelle che non hanno avuto possibilità di brillare agli Oscar. Vanity Fair intanto ha lanciato la provocazione: a Hollywood hanno problemi con le donne?











